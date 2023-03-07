詐團「假愛情交友」兩頭騙 6旬翁133萬元一個月全不見
新北市6旬林姓婦人疑遭詐團吸收當車手，日前持人頭帳戶提款卡至郵局領錢，行員發覺「不是本人帳戶」報警，警方趕抵，發現該帳戶已遭警示，認定林婦是詐騙共犯，惟她堅稱「我不是車手，是幫遠房親戚領錢」，員警不採信，依詐欺罪嫌函送法辦。
警方2月3日獲報，汐止區南昌郵局疑有詐騙案趕抵，詢問發現是一名66歲林姓婦人稱「要支付親戚醫藥費，需要提領鉅額現金」，只是警察問「為什麼帳戶不是你的名字？」林婦推託「是遠房親戚的帳戶，受託至臨櫃提領款」。
警方查詢發現，該郵局帳戶早已被列警示帳戶，帳戶內有不明金流，包括12萬2306元、30萬3955元及91萬1160元，合計約133萬元，已被領空，認定有異。
儘管警方再怎麼詢問，林婦仍堅稱不是詐欺車手，「我真的是要幫親戚領錢」，但員警側面了解，該婦人已經多次領錢，並將現金交付給其他不相關人等，她又交待不清133萬元金錢流向，警詢後依詐欺罪函送士林地檢署偵辦。
警方循線調查，該金流是一名家住高雄的被害人68歲楊姓男子，今年一月陷入愛情詐騙，陸續匯3筆133萬餘元款項，初步推斷詐團透過愛情詐騙「兩頭騙」。
汐止警方指出，本案是經典的假愛情交友詐騙，年長者較沒有識詐觀念，容易遭受詐騙、甚至不自覺成為詐欺車手，警方將透過多種管道宣導識詐，以提升民眾識詐觀念與防詐知能；也呼籲民眾，若有任何詐騙疑慮，可撥打165反詐騙專線或是110報警。
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