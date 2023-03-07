快訊

蔡天鳳前夫女友人被捕身分曝光 被稱「IG女神」常與明星合照

荒山亮捲性侵疑點重重！ A女出面再控：生理期還伸狼爪

詐團「假愛情交友」兩頭騙 6旬翁133萬元一個月全不見

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市6旬林姓婦人疑遭詐團吸收當車手，日前持人頭帳戶提款卡至郵局領錢，行員發覺「不是本人帳戶」報警，警方趕抵，發現該帳戶已遭警示，認定林婦是詐騙共犯，惟她堅稱「我不是車手，是幫遠房親戚領錢」，員警不採信，依詐欺罪嫌函送法辦。

警方2月3日獲報，汐止區南昌郵局疑有詐騙案趕抵，詢問發現是一名66歲林姓婦人稱「要支付親戚醫藥費，需要提領鉅額現金」，只是警察問「為什麼帳戶不是你的名字？」林婦推託「是遠房親戚的帳戶，受託至臨櫃提領款」。

警方查詢發現，該郵局帳戶早已被列警示帳戶，帳戶內有不明金流，包括12萬2306元、30萬3955元及91萬1160元，合計約133萬元，已被領空，認定有異。

儘管警方再怎麼詢問，林婦仍堅稱不是詐欺車手，「我真的是要幫親戚領錢」，但員警側面了解，該婦人已經多次領錢，並將現金交付給其他不相關人等，她又交待不清133萬元金錢流向，警詢後依詐欺罪函送士林地檢署偵辦。

警方循線調查，該金流是一名家住高雄的被害人68歲楊姓男子，今年一月陷入愛情詐騙，陸續匯3筆133萬餘元款項，初步推斷詐團透過愛情詐騙「兩頭騙」。

汐止警方指出，本案是經典的假愛情交友詐騙，年長者較沒有識詐觀念，容易遭受詐騙、甚至不自覺成為詐欺車手，警方將透過多種管道宣導識詐，以提升民眾識詐觀念與防詐知能；也呼籲民眾，若有任何詐騙疑慮，可撥打165反詐騙專線或是110報警。

汐止警方日前循線攔查一名6旬婦人，懷疑她受到假交友真詐騙圈套，警詢後函送法辦。記者翁至成／翻攝
汐止警方日前循線攔查一名6旬婦人，懷疑她受到假交友真詐騙圈套，警詢後函送法辦。記者翁至成／翻攝

詐騙 車手 親戚

延伸閱讀

板橋警活逮16歲少年車手 成功守住老夫婦559萬積蓄

民眾提升阻詐意識 詐團歪腦筋動到醫院 警方積極宣導

路上見「郵政醫院」以為是郵局 內行人解密：骨科是強項

台中警清幫派詐團 赫見惡靈古堡砍殺殭屍用「狗腿刀」

相關新聞

金門又發生雜草火警 燒毀廢棄工寮及多輛農機具

天乾物燥，大小火警不斷。金沙鎮斗門村附近今天下午發生一起雜草火警，因為風勢強勁，火勢還波及旁邊的一棟廢棄工寮及周遭多輛農...

三八婦女節前夕 國道警長送花束勉179名女警

明天是一年一度3月8日國際婦女節，為對職業婦女平時肩負工作和家庭壓力，致上最高敬意。國道公路警察局長廖美鈴率領高司、警友...

女高中生沒錢搭車暖警借百元 隔天寫信加倍奉還致謝

台中市一名女高中生在上月底到西區草悟道旅遊，但回程時卻發現皮夾遺失，無錢搭車返家，只好向民權派出所找警員求助，當時警員陳...

新北淡海輕軌多站連續被鋼彈射破玻璃 警方已鎖定涉案車輛

新北市淡海輕軌濱海義山站，今天上午被民眾發現有2片玻璃整個龜裂，且候車椅也散落許多碎玻璃。警方到場了解，發現疑是鋼珠彈射...

台南安南區工業二路8樓實驗室 疑燃燒雜物冒出大量濃煙

經濟部南台灣創新園區位於台南市安南區工業二路8樓實驗室，今天傍晚6點多疑燃燒雜物，冒出大量濃煙，消防人員據報前往搶救，火...

詐團「假愛情交友」兩頭騙 6旬翁133萬元一個月全不見

新北市6旬林姓婦人疑遭詐團吸收當車手，日前持人頭帳戶提款卡至郵局領錢，行員發覺「不是本人帳戶」報警，警方趕抵，發現該帳戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦