快速道路匝道凶狠攔車 竹東男被按喇叭不爽逼車咆哮

新竹縣竹東鎮日前上演危險逼車又攔車的行車糾紛，一名駕駛白色自小客車男子，在行經北興路要上台68線快速道路時，因插隊遭後方駕駛按了喇叭，沒想到喇叭聲疑似激怒這名竹東男子，將一路逼車還將後車直接在快速道路匝道攔下，下車便是凶狠朝後車恐嚇，竹東警方目前將介入偵辦，將以涉嫌妨害自由通知該男到案說明。

據了解，這起行車糾紛發生在4日下午2時許，當時駕駛正排隊在北興路上靠右要上台68線快速道路匝道，卻不料左方突然有輛白色自小客車硬是插隊擠了進來，駕駛下意識按了喇叭提醒，沒想到此舉惹惱白車竹東男子，竟一路追逐，還試圖將車輛逼停。

過程中竹東男還搖下車窗不斷咆哮，更一度從路肩要將車輛逼停，險些擦撞，不顧當時快速道路交流道口車流繁忙，且對向不斷來車，後更乾脆跨越到對向車道超車，直接擋在前頭將車輛逼停，完全不顧對向持續有車輛要下竹東交流道。

該名竹東男子左手刺滿刺青，下車後便朝著後車大聲咆哮，嚇得後車駕駛連連倒車後退，不過竹東男隨後又自顧上車揚長而去，讓後車駕駛氣憤直接將行車記錄器畫面交到竹東警分局向警方檢舉。