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桃園3歲女童1小時迷途驚魂 一句童言警援手破涕為笑

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區3歲劉姓女童昨天傍晚牽著一台三輪滑板車，蹲坐在龍潭金龍路邊哭泣淚流滿面，警方據報趕到安撫，女童喃喃哭喊「我想要回家」，警方今天表示，員警協助女童回家尋查，遇到女童父母心急如焚詢問，女童才破涕為笑，結束1小時迷途驚魂。

龍潭警分局龍潭派出所警員劉俊德及沈庭禾執行巡邏勤務，據報龍潭金龍路旁有1小女童牽著三輪滑步車，蹲坐路邊哭泣滿臉淚水，員警上前關心，女童哭喊「我想要回家」，員警擔心意外，帶著女童步行在附近住家查訪詢問，店家及住家都說不認識。

警方表示，員警考量天色漸暗，為顧及女童安全，將她先安置在巡邏車內，剛好遇到女童父母騎著機車，心急如焚找尋詢問，女童看見父母突然破涕為笑，一家人擁抱團圓。

員警詢問，原來是女童在距離約1公里住處旁，滑著三輪滑步車與鄰居小朋友追逐嬉戲，不知不覺走遠迷路，走至龍潭民生路看見車多經過，心裡害怕驚嚇，轉頭穿過巷子沿著金龍路，一直找不到家人而蹲坐路旁哭泣，路人看見報案。

女童父母表示，女童年紀小，突然走失，家人很擔心，騎機車在住家附近尋找，鄰居也幫忙找尋，未料找了1小時沒找到，看見巡邏車，想請警察協尋助，沒想到女兒就在車上，感謝警方幫忙找到小孩，才放下緊張的心情。

龍潭3歲劉姓女童（右）一小時迷途驚魂，員警耐心協助查訪找到家人。記者曾增勳／翻攝
龍潭3歲劉姓女童（右）一小時迷途驚魂，員警耐心協助查訪找到家人。記者曾增勳／翻攝
龍潭3歲劉姓女童（中）一小時迷途驚魂，員警耐心協助查訪找到家人。記者曾增勳／翻攝
龍潭3歲劉姓女童（中）一小時迷途驚魂，員警耐心協助查訪找到家人。記者曾增勳／翻攝

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