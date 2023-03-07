三八婦女節前夕 國道警長送花束勉179名女警
明天是一年一度3月8日國際婦女節，為對職業婦女平時肩負工作和家庭壓力，致上最高敬意。國道公路警察局長廖美鈴率領高司、警友會主委曾雅玲、榮譽主委劉元順及處長盧珍真等人，於今天親送玫瑰花、巧克力給局內179位女警，以肯定她們平日為警政業務的貢獻。
國道警表示，3月8日國際婦女節，是源自於1909年3月8日，美國女工們，面對資產階級壓迫、長時間工作以及低薪等非人道工作環境，為爭取自身權益，所倡議的行動，聯合國因此在1975年，將每年3月8日訂為國際婦女節，用以代表全球女性，歷經幾世紀以來，爭取與男性平等奮鬥的標記。
明天是一年一度3月8日婦女節前夕，國道公路警察局長廖美鈴，為肯定國道紅斑馬女力對維護用路人行的安全，及對她們平時須肩負工作和家庭壓力的敬意，特別率領高司、警友會主委曾雅玲、榮譽主委劉元順及處長盧珍真等人，致贈局內179位女警玫瑰花、巧克力及歐式自助餐，以肯定她們平日為警政業務的貢獻。
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