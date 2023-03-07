花蓮婦人疑酒醉跌入大排水溝 送醫不治

花蓮玉里鎮一名76歲林姓婦人與親友飲酒，今天中午打算要走路回家，卻疑似酒醉不慎跌入路邊大排水溝溺水，親友發現緊急報案，並通知水利局排水，救護車緊急送醫後，婦人仍宣告不治。警方初步排除有外力因素，並報請花蓮地檢署相驗，釐清事故原因。

花蓮玉里分隊小隊長吳伯村說，救護人員到達現場後，聽聞報案者表示，跟朋友喝酒送林婦出門後，才回頭要走進屋內，就聽到大排水溝有落水聲，轉頭人已經不見，趕緊報案。

吳伯村表示，現場排水溝位處馬路旁邊，後面有水閘門關閉，現場民眾稱有通知水利局人員前來，將水閘門打開排水後水位下降，婦人卡在排水溝裡，大家合力將她從水孔蓋將溺者拉出急救，經救護人員評估，婦人當場沒有生命跡象，立即給予急救措施，並盡速送往玉里慈濟醫院。

警方指出，今天12時許，在花蓮縣玉里鎮源城里客城46號前的大排水溝，有一名林姓婦人跌入溺水，報案者稱，聽見有人在呼救的聲音，上前查看見林女在排水溝內，便立即通知水利局幫忙排水，救護車隨即將林女送醫急救，卻宣告不治。