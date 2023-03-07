男飆車自摔遭警車輾過 新北交大：全力防飆車

20歲陳姓男子前天凌晨跟一夥人在二重疏洪道飆車，高速衝過警方防制點，警方鳴笛緊追，陳男失控自摔遭警車輾過，場面驚悚。新北市交通警察大隊考量二重疏洪道道路寬敞平坦、路線長又筆直，且路段橫跨新莊、三重、蘆洲等3個行政區，長期是飆車族競速熱門地點，宣布執行「新三蘆防飆大執法」。

新北交大表示，局長廖訓誠非常重視危險駕車帶來的危害，為了展現防制危險駕車及街頭逞凶、滋事騷擾，規劃於3月1日至5月31日，每周五、六、日夜間、深夜時段，執行「新三蘆防飆大執法」。

新北交大說，將在二重疏洪道，以及新莊、三重及蘆洲地區易危險駕車路段，列入加強勤務部署地點，結合分局、派出所警力，編排巡邏、守望及路檢等防制危駕勤務，並加強查察超速、闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、酒後駕車及改裝排氣管等重大違規。

新北交大指出，統計今年至3月6日止，新北警方已取締危險駕車411件，呼籲民眾，若在道路上競駛、競技，最重得依道交條例第43條第3項處3萬至9萬元罰鍰，並吊扣牌照半年及吊銷駕照；若有嚴重危害其他用路人安全行為，得以刑法公共危險罪移送法辦。