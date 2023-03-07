義消老化如何解 高雄議員建議適度放寬年齡限制

高雄市義消面臨老化困境，市議員建議，應該增加誘因及設備安全，排班也要增加彈性，才能吸引青壯世代投入。也有議員提到，高齡化現象在各領域皆然，建議透過增加訓練配套，來放寬年齡限制，才能改善人力荒窘境。

高雄義消平均年齡50.7歲，結構老化存隱憂，為翻轉困境，義消總隊攜手消防局，透過形象影片、社團網絡等主動出擊方式，努力要找到對的人，去年到今年2月共募得220名新成員，這群新血平均38歲，為義消增添可貴的青壯戰力。

高雄市議員陳致中說，很多人懷抱熱忱想加入義消，考量忙於工作、家庭，心有餘而力不足，建議要增加排班彈性，並提高社會對義消的光榮感及認同感，才能鼓舞更多人加入義消大家庭。

「應該思考適度放寬年齡限制！」目前規定義消分隊成員年齡上限是60歲、中隊是63歲、總隊是68歲，分隊是第一線義消主力部隊，年齡上限60歲似乎太僵化，建議可透過加強訓練等方式，只要體能足以負荷，應該適度放寬年齡限制，才能廣納更多有熱情的有志之士。

高雄市無黨團結聯盟總召朱信強曾任美濃義消顧問團團長，他觀察，偏鄉山難搜救、山林火災一出動就是半天以上，政府對義消的照顧還是不足，不能老是要義消做功德，要投入更多資源提高義消裝備、福利，也給予更多光榮感及尊重。