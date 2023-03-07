沒熄火坐臥車內休息 下一秒水箱溫高冒煙了

新北市三峽區蕭姓男子，今天下午車沒熄火昏睡車內，不久，疑因水箱溫度過高而冒煙，路人發現報警協處。警消獲報趕抵，敲醒還在熟睡蕭男，同時布線將火撲滅，所幸蕭男沒有受傷，起火原因有待調查釐清。

據了解，蕭姓男子（64歲），今天下午，他將車停放在新北市三峽區復興路一處停車場內，他沒有熄火，而是持續發動引擎，直接累坐在車內睡覺。約莫下午近2時許，該車引擎室冷卻水箱，溫度疑似過高竄出濃煙，路過民眾發現，趕緊打電話通報新北市消防局派員前來灌救。

新北市消防局獲報，派遣3個分隊前往，赫見蕭男仍在車內睡覺，趕緊敲窗開門出來，同步布水線滅火搶救。蕭男這下才睡眼惺忪開門出來，用台語對著消防人員說「那欸安餒」，所幸蕭男沒有受傷，起火原因有待調查釐清。