沒熄火坐臥車內休息 下一秒水箱溫高冒煙了
新北市三峽區蕭姓男子，今天下午車沒熄火昏睡車內，不久，疑因水箱溫度過高而冒煙，路人發現報警協處。警消獲報趕抵，敲醒還在熟睡蕭男，同時布線將火撲滅，所幸蕭男沒有受傷，起火原因有待調查釐清。
據了解，蕭姓男子（64歲），今天下午，他將車停放在新北市三峽區復興路一處停車場內，他沒有熄火，而是持續發動引擎，直接累坐在車內睡覺。約莫下午近2時許，該車引擎室冷卻水箱，溫度疑似過高竄出濃煙，路過民眾發現，趕緊打電話通報新北市消防局派員前來灌救。
新北市消防局獲報，派遣3個分隊前往，赫見蕭男仍在車內睡覺，趕緊敲窗開門出來，同步布水線滅火搶救。蕭男這下才睡眼惺忪開門出來，用台語對著消防人員說「那欸安餒」，所幸蕭男沒有受傷，起火原因有待調查釐清。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，車輛怠速時間和停放環境通風，應注意是否有廢氣飄入車內，避免因車輛老舊，導致車內駕駛及乘客吸入廢氣而中毒。另外車輛應定期，依原廠建議檢修車輛各部零件，平時檢查引擎室冷卻水充足等，避免因人為疏忽造成火燒車遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言