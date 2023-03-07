高雄聯結車偏向迎面撞5車 1聯結車疑肇事逃離
高雄市小港區今天下午發生聯結車車禍，2輛聯結車疑擦撞後，其中由施姓司機駕駛的聯結車突然偏向，迎面撞上對向正停等紅燈的3輛聯結車及轎車，幸未造成嚴重傷亡，但其中1輛肇事聯結車逃離現場，警方正調查車禍原因。
今天下午3時許，施姓男子（56歲）駕駛聯結車，沿小港區台機路右轉光和路，疑與同向右側的聯結車擦撞，突然施的聯結車偏向，往光和路對向車道衝去，撞入停等紅燈的車陣中。但他右側的聯結車在車禍發生後沒停車，直接離去。
施姓司機撞入車陣，連撞許姓男子（67歲）駕駛的聯結車，以及孫姓（40歲）和分別33歲、54歲的2李姓男子的轎車，造成2名李姓車主輕微擦傷，未送醫。
高雄市警小港分局據報趕赴車禍現場，駕駛人都沒酒駕，但調閱路口監錄畫面，發覺施的聯結車疑與右側聯結車擦撞才偏向，正通知離去的司機和車主車，查明確實肇事原因。
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