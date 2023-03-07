快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方回應了

日媒：57歲台男涉夾帶毒品闖關 遭日警逮捕

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日媒報導，57歲台灣籍男子今年2月入境日本北海道新千歲機場時，因涉嫌夾帶毒品闖關，已被日本警方依現行犯逮捕並移請檢方偵辦。

日本北海道文化放送（UHB）報導，這名台灣男子今年2月14日下午從台灣搭機抵達新千歲機場，在入境時被發現行李箱內藏有約2.285克興奮劑，遭海關人員逮捕後轉交警方處理。

這名自稱從事木材販售業的台灣男子，因涉嫌違反日本「覺醒劑取締法」及關稅法，遭日警逮捕並已移請檢方偵辦。

千歲海關分署表示，台灣男子將粉末狀興奮劑分裝在數個約2公分的透明膠囊中，再放入透明塑膠袋內，跟其他常備藥物及旅行用品置於行李箱內側。

台灣男子面對日本警詢時說，因為要在滑雪時使用所以攜入，興奮劑是在台灣購買的。日警有意追究這名男子是否涉及其他案件。

日本 新千歲機場

延伸閱讀

日本H3火箭發射失敗 日媒點「關鍵原因」：追求效率致反效果

聲優櫻井孝宏10年婚外情形象重挫　日媒曝近況

高雄退伍軍人怒了！遭日媒誣陷更痛批民選立委配合抹黑

曾批日媒「放他Ｘ的屁」馮世寬：至少我講的話它聽到了

相關新聞

金門又發生雜草火警 燒毀廢棄工寮及多輛農機具

天乾物燥，大小火警不斷。金沙鎮斗門村附近今天下午發生一起雜草火警，因為風勢強勁，火勢還波及旁邊的一棟廢棄工寮及周遭多輛農...

三八婦女節前夕 國道警長送花束勉179名女警

明天是一年一度3月8日國際婦女節，為對職業婦女平時肩負工作和家庭壓力，致上最高敬意。國道公路警察局長廖美鈴率領高司、警友...

女高中生沒錢搭車暖警借百元 隔天寫信加倍奉還致謝

台中市一名女高中生在上月底到西區草悟道旅遊，但回程時卻發現皮夾遺失，無錢搭車返家，只好向民權派出所找警員求助，當時警員陳...

新北淡海輕軌多站連續被鋼彈射破玻璃 警方已鎖定涉案車輛

新北市淡海輕軌濱海義山站，今天上午被民眾發現有2片玻璃整個龜裂，且候車椅也散落許多碎玻璃。警方到場了解，發現疑是鋼珠彈射...

花蓮婦人疑酒醉跌入大排水溝 送醫不治

花蓮玉里鎮一名76歲林姓婦人與親友飲酒，今天中午打算要走路回家，卻疑似酒醉不慎跌入路邊大排水溝溺水，親友發現緊急報案，並...

沒熄火坐臥車內休息 下一秒水箱溫高冒煙了

新北市三峽區蕭姓男子，今天下午車沒熄火昏睡車內，不久，疑因水箱溫度過高而冒煙，路人發現報警協處。警消獲報趕抵，敲醒還在熟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦