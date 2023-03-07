日媒：57歲台男涉夾帶毒品闖關 遭日警逮捕

日媒報導，57歲台灣籍男子今年2月入境日本北海道新千歲機場時，因涉嫌夾帶毒品闖關，已被日本警方依現行犯逮捕並移請檢方偵辦。

日本北海道文化放送（UHB）報導，這名台灣男子今年2月14日下午從台灣搭機抵達新千歲機場，在入境時被發現行李箱內藏有約2.285克興奮劑，遭海關人員逮捕後轉交警方處理。

這名自稱從事木材販售業的台灣男子，因涉嫌違反日本「覺醒劑取締法」及關稅法，遭日警逮捕並已移請檢方偵辦。

千歲海關分署表示，台灣男子將粉末狀興奮劑分裝在數個約2公分的透明膠囊中，再放入透明塑膠袋內，跟其他常備藥物及旅行用品置於行李箱內側。

台灣男子面對日本警詢時說，因為要在滑雪時使用所以攜入，興奮劑是在台灣購買的。日警有意追究這名男子是否涉及其他案件。