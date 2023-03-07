男子占據平交道員警用辣椒水制伏 台鐵3列車延誤

1名男子今天上午占據彰化縣花壇鄉花秀路平交道，2名員警獲報前往勸離，但男子不願離開，和員警發生拉扯，員警約花20分鐘且使用辣椒水才制伏男子後送醫，台鐵有3班列車延誤。

彰化縣警察局彰化分局員警指出，上午8時左右接獲民眾報案指稱，有人占據彰化花壇鄉花秀路平交道不願離開，2名員警到場後要勸離男子，但男子不為所動，先是拿外套要趕人，又跟員警發生拉扯。

警方指出，男子精神狀況不穩定，員警約花20分鐘，使用辣椒水後才將男子壓制在地，另通知救護車到場，將男子送往衛生福利部彰化醫院就醫。

台灣鐵路局指出，台鐵花壇站及彰化站之間的班車受到這起事故影響，有3列車合計延誤42分鐘，員警將男子帶離平交道後，列車運作隨即恢復正常。