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為閃前車突然煞停打滑 台中文心路釀8機車連環撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區文心路四段在昨晚發生一起8輛機車連環撞的交通事故，警方到場調查，黃姓機車騎士在案發時，突然緊急煞車打滑，導致後方廖姓女騎士閃避不及撞上後，導致後方6輛機車連環撞，警方查出8人都無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局在昨天晚間6時許獲報，北區文心路四段有8輛機車連環車禍，警方迅速到場查處，駕駛第一輛機車的黃姓騎士（25歲）自述，為了閃避前方左偏的機車，而緊急煞車不慎打滑，導致後方騎機車的廖姓女子（23歲）煞車不及先撞上，後方6輛機車在接續撞上，造成現場5名駕駛身體有多處擦挫傷。

第二警分局對8名駕駛酒測，都沒有發現有飲酒狀況，目前調閱周邊監視器，以釐清案發經過，由交大事故組分析肇事原因。

第二警分局長楊川提醒，車輛駕駛人行車上路，駕駛人應注意車前狀況、道路狀況等，隨時採取必要防禦駕駛之安全措施，保持適當的行車安全距離及間隔，建立正確用路觀念，才能減少交通事故發生、保障你我行車安全。

台中市北區文心路四段在昨晚發生8輛機車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市北區文心路四段在昨晚發生8輛機車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市北區文心路四段在昨晚發生8輛機車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市北區文心路四段在昨晚發生8輛機車連環撞的交通事故。圖／讀者提供

監視器

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