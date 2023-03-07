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傳路人打架致台鐵誤點 真相是警方制伏占據平交道男子
今天上午傳出有人在彰化花壇鄉花秀平交道打架，造成列車延誤42分，在網路引起討論。其實，這是一名思覺失調男子，在平交道疑因病情發作，阻礙火車通行，彰化警分局花壇分駐所兩員警到場，跟他糾纏、拉扯，再動用辣椒水，費了半小時才將他壓制，強制送醫。
彰化警分局表示，今天上午8時04分許接獲報案，稱有名男子在花壇鄉花秀路鐵路平交道上，不願離去，阻礙火車通行，當時有路人發現，按平交道緊急呼救鈕，列車即在平交道前停住。
警方立即派出兩名員警趕到，發現這名男子精神狀況不穩定，即趨前安撫，但他情緒激動，並揮舞衣服，雙方一陣拉扯，警方被迫使用辣椒水及警棍，當時還有路人及管路局人員到場協助，直到8時26分才順利將他壓制在地，通知119救護車將他強制送醫，並通知他的家人，直到才結束紛亂的場面。
台鐵表示，這名男子在花秀路平交道不走，直到警方8時26將將他帶離現場，路線恢復正常行駛，共影響3列車、42分。
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