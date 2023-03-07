宜蘭墓地火災頻傳 消防局、羅東林管處籲謹慎用火
今年4月初清明連假，民眾紛紛提前掃墓，好在連假時放鬆出遊，但用火不慎，引起墓地火警，宜蘭昨日就有4起墓地火災，今天下午1時許又多1起。消防局呼籲縣民做好防火工作，羅東林管處也提醒，若引發火災延燒國有林地，最高可開罰30萬元。
昨日從上午11時起，礁溪第三公墓、頭城第一公墓、員山第一公墓、竹安國小後方紛傳火警，今天下午1時57分許，壯圍第一公墓也遇祝融，消防局表示，掃墓期間經常會出現大量火警，致消防人員疲於奔命。
消防局指出，民眾祭祖掃墓焚燒香燭、金紙、雜草等可燃物時，若用火不慎，就會發生火警，甚至引起山林大火；近期會在全縣22處墓地，派遣消防人員、義消等駐點或巡邏，並採購防火宣導環保水袋，在各墓地入口發放，民眾離開前可將焚燒後的餘燼澆熄。
消防局提出「4不2記得」口訣：不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火，記得撲滅殘火、記得隨手收拾垃圾，提醒民眾做好防火工作。
羅東林管局處指出，其所轄加禮宛保安林與加留沙埔保安林，位於濱海公路旁鄰近墓地，民眾掃墓燒紙錢與雜草垃圾時若有疏忽，或者隨手丟棄菸蒂，引發火災延燒國有林地釀成森林火災，依森林法第53條第3項，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，並負擔民事賠償責任。
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