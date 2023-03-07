快訊

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

宜蘭墓地火災頻傳 消防局、羅東林管處籲謹慎用火

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

今年4月初清明連假，民眾紛紛提前掃墓，好在連假時放鬆出遊，但用火不慎，引起墓地火警，宜蘭昨日就有4起墓地火災，今天下午1時許又多1起。消防局呼籲縣民做好防火工作，羅東林管處也提醒，若引發火災延燒國有林地，最高可開罰30萬元。

昨日從上午11時起，礁溪第三公墓、頭城第一公墓、員山第一公墓、竹安國小後方紛傳火警，今天下午1時57分許，壯圍第一公墓也遇祝融，消防局表示，掃墓期間經常會出現大量火警，致消防人員疲於奔命。

消防局指出，民眾祭祖掃墓焚燒香燭、金紙、雜草等可燃物時，若用火不慎，就會發生火警，甚至引起山林大火；近期會在全縣22處墓地，派遣消防人員、義消等駐點或巡邏，並採購防火宣導環保水袋，在各墓地入口發放，民眾離開前可將焚燒後的餘燼澆熄。

消防局提出「4不2記得」口訣：不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火，記得撲滅殘火、記得隨手收拾垃圾，提醒民眾做好防火工作。

羅東林管局處指出，其所轄加禮宛保安林與加留沙埔保安林，位於濱海公路旁鄰近墓地，民眾掃墓燒紙錢與雜草垃圾時若有疏忽，或者隨手丟棄菸蒂，引發火災延燒國有林地釀成森林火災，依森林法第53條第3項，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，並負擔民事賠償責任。

掃墓用火不慎若導致國有林地森林大火，可能被處2年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。圖／羅東林管處提供
掃墓用火不慎若導致國有林地森林大火，可能被處2年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。圖／羅東林管處提供
民眾掃墓時若用火不慎，可能引起火災，甚至延燒到附近森林。圖／羅東林管處提供
民眾掃墓時若用火不慎，可能引起火災，甚至延燒到附近森林。圖／羅東林管處提供

火災 羅東

延伸閱讀

宜蘭仁山植物園獲環教設施場所認證 上課免費歡迎入場

單日7起公墓火警 三峽消防籲：勿隨意燒雜草以免挨罰

乾旱又逢清明掃墓 花蓮林管處籲提高防火警覺

潛在火藥桶？ 電動自行車和電動滑板車的火災風險怎麼管

相關新聞

新北淡海輕軌多站連續被鋼彈射破玻璃 警方已鎖定涉案車輛

新北市淡海輕軌濱海義山站，今天上午被民眾發現有2片玻璃整個龜裂，且候車椅也散落許多碎玻璃。警方到場了解，發現疑是鋼珠彈射...

一次卸單側槓片惹禍 60公斤槓鈴桿翻180度砸到臥推男 頭破血流提告

歐陽姓男子2020年間在台北市網球中心體適能中心，以槓鈴深蹲，訓練結束後一次卸下左側槓片，導致槓鈴桿右側上60公斤槓片過...

為閃前車突然煞停打滑 台中文心路釀8機車連環撞

台中市北區文心路四段在昨晚發生一起8輛機車連環撞的交通事故，警方到場調查，黃姓機車騎士在案發時，突然緊急煞車打滑，導致後...

宜蘭墓地火災頻傳 消防局、羅東林管處籲謹慎用火

今年4月初清明連假，民眾紛紛提前掃墓，好在連假時放鬆出遊，但用火不慎，引起墓地火警，宜蘭昨日就有4起墓地火災，今天下午1...

傳路人打架致台鐵誤點 真相是警方制伏占據平交道男子

今天上午傳出有人在彰化花壇鄉花秀平交道打架，造成列車延誤42分，在網路引起討論。其實，這是一名思覺失調男子，在平交道疑因...

拳頭硬了！無照中年大叔撞飛女行人 裝無事牽起機車肇逃

台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，手腳多處受傷，蔡竟牽起機車就駛離現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦