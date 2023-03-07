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拳頭硬了！無照中年大叔撞飛女行人 裝無事牽起機車肇逃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，手腳多處受傷，蔡竟牽起機車就駛離現場，讓後方停等用路人傻眼。有網友發文指出，「阿伯你真的不能這樣子，女生嘴巴都是血」，引發議論；清水警分局前天循線通知蔡男到案，查出蔡無照駕駛，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

上周六上午11點多，蔡男騎機車行經台中市清水區中山路與鎮南路口，沿中山路清水往沙鹿方向行駛，疑似違反號誌，撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地。

蔡將女子扶坐在馬路上，隨後牽起機車逕自逃逸現場，誇張行徑全被用路人側目。所幸一旁熱心店家出來攙扶丁女，女子手腳及臉部擦傷，送醫後幸無大礙。

有網友在臉書社群清水小鎮發文，「一個騎摩托車的阿伯撞倒一個過斑馬線的女士，女生都還站不起來，扶起摩托車騎著就跑了」、「阿伯你真的不能這樣子，女生嘴巴裡都是血」，引發網友熱議。

清水警分局派員調閱附近監視器，但當下該地區因故停電待修復，無法即時調閱，警方鍥而不捨擴大調閱監視器，前天掌握蔡男身分並通知到場說明，將蔡男依公共危險罪嫌函送，無照駕駛部分製單開罰。

警方呼籲，駕駛人應依標誌、標線、號誌規定行駛，並應禮讓行人優先，以維護用路人生命財產安全，另外，對於不法行為，警方將全力查緝到案，決不寬貸。

台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，蔡竟牽起機車就駛離現場。網友將目擊過程上網發文，引發議論。圖／讀者提供
台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，蔡竟牽起機車就駛離現場。網友將目擊過程上網發文，引發議論。圖／讀者提供
台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，蔡竟牽起機車就駛離現場。網友將目擊過程上網發文，引發議論。圖／翻攝自臉書清水小鎮
台中市61歲蔡姓男子騎機車疑闖紅燈，直接撞上走在行人穿越道的42歲丁女，女子當場倒地，蔡竟牽起機車就駛離現場。網友將目擊過程上網發文，引發議論。圖／翻攝自臉書清水小鎮

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