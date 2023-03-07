影／台中宿醉男開車警所報案 酒測超標自嘲：耍白痴嗎

台中市沈姓男子近日酒後請代駕返家，但中午酒醒時發現，代駕司機疑擦撞造成轎車毀損，沈開車到派出所報案，未料沈被警方發現，滿臉酒容，經酒測後超標，遭警移送法辦，沈無奈自嘲「我是在耍白痴嗎」。

經查，沈姓男子（23歲）在1日中午前往第四警分局大墩所報案，指控前一晚協助代駕的司機，刮傷車輛，要提告毀損，不過警方發現，沈男滿臉酒容，還有酒味，詢問沈是否開車到派出所，沈才嚇得醒過來，但經酒測後，酒精濃度達0.34mg/l，已超標，警方告知需以公共危險罪送辦。

沈男不斷向警方哀求，解釋昨天是與朋友通宵喝酒到天亮，聯絡代駕將轎車開回住處，不知道酒精還沒退，「我這是在耍白痴、自投羅網嗎」，但警方聽完沈解釋後，仍依法將沈送辦。

第四分局分局長李建興表示，民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家，切勿心存僥倖酒後駕車，警察亦會不分晝夜執行相關取締作為，確保每一位用路人行的安全。