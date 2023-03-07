機車鑰匙未拔而遭竊 安南警1小時內查緝到案

台南市張姓市民將機車停於安南區長溪路住家前遭竊，市警三分局接獲報案後積極查察，案發後1小時發現竊嫌騎贓車在公園路與和緯路口停等紅燈，當下立即逮捕，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市政府警察局第三分局安順派出所於3月6日上午9時30分受理張姓市民報案，他的機車停於安南區長溪路住家前遭竊。警員薛慶祥依規定受理後，查出車主張男將機車停放住家前，一時忘記將鑰匙取走，而引起路過的羅男(20歲)注意，趁四下無人便行竊離去。

張發現機車失竊，立即至安順所報案，巡佐高效沅、警員薛慶祥等人擴大查察範圍，沿線注蒐。皇天不負苦心人，員警在北區公園路與和緯路口搜尋附近車輛時，正巧羅男駕駛贓車在路口停等紅燈，當場查獲竊盜犯行。