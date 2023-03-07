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彰化這無號誌路口上月奪婦人命 近日再撞翻車2人傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上月1日才發生騎機車的26歲施姓婦人與轎車互撞死亡，縣警局表示將全面檢討全縣無號誌路口，但過了1個月還沒開始做，同一路口本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。縣議員賴清美今天要求相關單位加快改善進度，也籲請駕駛人小心慢行

警方調查，本月4日上午11時許，40歲柯姓女子駕車載著嫂子及姪女，沿著和美鎮思北路由南往北行駛，23歲鄭姓男子當時也駕車沿欣北路由西往東行駛而來，雙方在路口發生碰撞，鄭男轎車翻覆，柯女所載的兩名乘客均受傷，雙方均無酒駕。

在同一個路口今年已發生3件車禍，其中上月1日才發生26歲施姓婦人與轎車互撞死亡，由於是無號誌路口，彰化縣警察局經過檢討，要求針8個分局各提提10個易肇事及交通流量大的無號誌路口，合計80個路口進行檢視，建議其中的37處應增設停讓標線，9處應設減速號誌，並在2月底行文縣府交通處會同勘察改善。沒想到，過一個月還未開始改善，欣北路、思北路口又再發生撞車事故。

縣議員賴清美說，和美鎮欣北路、思北路是產業道路，路口未設號誌，周邊又沒有障礙物，視野良好，駕駛人過路口反而更沒有戒心，才容易發生車禍，她記憶所及，已發生「N次車禍」了，甚至奪走人命。她建議警方及縣府交通處加快改善無號誌路口的交通安全外，也請駕駛人減速慢行，才能避免車禍發生。

針對欣北路、思北路口的交通改善，和美警分局表示，已建議縣府交通處，在路口將設置停讓標字，並評估將設置閃黃燈改善，同時也籲請駕駛人減速小心慢行，

無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
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無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供
無號誌的彰化縣和美鎮欣北路、思北路口，上本月4日又再發生兩輛轎車碰撞，其中一輛翻覆，兩人受傷。圖／眾提供

車禍 慢行

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