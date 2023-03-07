疑似變換車道不慎 新北泰山兩車擦撞肇因待查

新北市泰山區吳姓男子，今天清晨開車行經新五路與楓江路口，疑未注意後有來車，才剛打左轉燈，便往左急切至內側車道，當場與內側車道羅男所駕駛大貨車發生擦撞，所幸事發當下兩肇車速不快，沒有人員傷亡，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，吳姓男子（65歲）今天清晨6時59分左右，駕駛一輛汽車，沿著新北市泰山區新五路一段口往五股方向，途中才剛過楓江路，疑未注意車後有無其他來車，他一打左轉燈，隨即左轉至內側車道，當場與後方羅男（52歲）所駕駛大貨車發生擦撞。