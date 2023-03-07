快訊

「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

疑似變換車道不慎 新北泰山兩車擦撞肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區吳姓男子，今天清晨開車行經新五路與楓江路口，疑未注意後有來車，才剛打左轉燈，便往左急切至內側車道，當場與內側車道羅男所駕駛大貨車發生擦撞，所幸事發當下兩肇車速不快，沒有人員傷亡，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，吳姓男子（65歲）今天清晨6時59分左右，駕駛一輛汽車，沿著新北市泰山區新五路一段口往五股方向，途中才剛過楓江路，疑未注意車後有無其他來車，他一打左轉燈，隨即左轉至內側車道，當場與後方羅男（52歲）所駕駛大貨車發生擦撞。

所幸事發當下，兩車車速不快僅車毀損，現場沒有人員傷亡，肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，則有待警方後續調查釐清。

新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路車禍，疑似變換車道不慎釀禍。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

新北勞動條件重點輔導對象 今年餐飲業、新公司是目標

男子酒駕罰不怕 稱已戒酒但一測又超標

2次無照執行獸醫業務 新北動物醫院廢照

舒緩新北永和機車考照練習需求 綠寶石公園新設練習場即起開放

相關新聞

新北淡海輕軌多站連續被鋼彈射破玻璃 警方已鎖定涉案車輛

新北市淡海輕軌濱海義山站，今天上午被民眾發現有2片玻璃整個龜裂，且候車椅也散落許多碎玻璃。警方到場了解，發現疑是鋼珠彈射...

女高中生沒錢搭車暖警借百元 隔天寫信加倍奉還致謝

台中市一名女高中生在上月底到西區草悟道旅遊，但回程時卻發現皮夾遺失，無錢搭車返家，只好向民權派出所找警員求助，當時警員陳...

一次卸單側槓片惹禍 60公斤槓鈴桿翻180度砸到臥推男 頭破血流提告

歐陽姓男子2020年間在台北市網球中心體適能中心，以槓鈴深蹲，訓練結束後一次卸下左側槓片，導致槓鈴桿右側上60公斤槓片過...

為閃前車突然煞停打滑 台中文心路釀8機車連環撞

台中市北區文心路四段在昨晚發生一起8輛機車連環撞的交通事故，警方到場調查，黃姓機車騎士在案發時，突然緊急煞車打滑，導致後...

宜蘭墓地火災頻傳 消防局、羅東林管處籲謹慎用火

今年4月初清明連假，民眾紛紛提前掃墓，好在連假時放鬆出遊，但用火不慎，引起墓地火警，宜蘭昨日就有4起墓地火災，今天下午1...

傳路人打架致台鐵誤點 真相是警方制伏占據平交道男子

今天上午傳出有人在彰化花壇鄉花秀平交道打架，造成列車延誤42分，在網路引起討論。其實，這是一名思覺失調男子，在平交道疑因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦