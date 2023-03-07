慣竊男要找老師感謝教誨他改過 沒車去老師家又偷一輛
彰化羅姓男子國中開始因偷竊不斷進出觀護機構，好不容易受一位老師感化決心重新做人，前天要找老師感謝助他「迷途知返」，正煩惱自己沒車、公車又不知怎麼搭，一旁剛好一輛轎車鑰匙放車上，臨時起意把車開走去感謝老師教誨，隨後被台南永康警方逮捕。他表示愧對老師的信任，非常後悔。
羅姓男子從小與家人不睦離家，長期寄居友人家中，沒有經濟來源，沒錢常偷竊花用，14歲開始時常出入觀護中學受管束教育；今年初成年後「決定好好自食其力」，因為缺乏一技之長一直沒有找到工作，但也沒有再犯。
永康分局表示，大灣所警員侯沛昀、楊峻堯巡邏時在民族路與文賢街口發現一輛轎車違停可疑，上前盤查發現羅駕駛的轎車已通報失竊。比對竊車地點監視器影像，小偷所穿衣著與羅嫌一模一樣，身材特徵也相符。羅因才剛剛跟老師說他會好好做人，不願意承認偷車，只好辯稱「只是借來開、不知道是贓車」，讓員警哭笑不得。
警方表示，羅姓男子日前要拜訪感謝觀護所老師，苦無交通工具之際，竟臨時起意竊車，車主發現車輛失竊隨即報警，員警在羅嫌拜訪完老師要訪友時攔查逮捕送辦，事後羅嫌十分後悔，直言對不起那麼相信他一直教導他的老師，還說「歹路不能走、一走就出事」。因巡邏查獲偷車非常不容易，台南市警局長廖宗山昨晚特別前往大灣派出所頒破案茶表揚兩名警員。
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