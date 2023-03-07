慣竊男要找老師感謝教誨他改過 沒車去老師家又偷一輛

彰化羅姓男子國中開始因偷竊不斷進出觀護機構，好不容易受一位老師感化決心重新做人，前天要找老師感謝助他「迷途知返」，正煩惱自己沒車、公車又不知怎麼搭，一旁剛好一輛轎車鑰匙放車上，臨時起意把車開走去感謝老師教誨，隨後被台南永康警方逮捕。他表示愧對老師的信任，非常後悔。

羅姓男子從小與家人不睦離家，長期寄居友人家中，沒有經濟來源，沒錢常偷竊花用，14歲開始時常出入觀護中學受管束教育；今年初成年後「決定好好自食其力」，因為缺乏一技之長一直沒有找到工作，但也沒有再犯。

永康分局表示，大灣所警員侯沛昀、楊峻堯巡邏時在民族路與文賢街口發現一輛轎車違停可疑，上前盤查發現羅駕駛的轎車已通報失竊。比對竊車地點監視器影像，小偷所穿衣著與羅嫌一模一樣，身材特徵也相符。羅因才剛剛跟老師說他會好好做人，不願意承認偷車，只好辯稱「只是借來開、不知道是贓車」，讓員警哭笑不得。