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單日7起公墓火警 三峽消防籲：勿隨意燒雜草以免挨罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

下個月是清明掃墓，每年到此，不少國人掃墓就地焚燒雜草釀生火災，新北市三峽區就曾有單日，連續發生7起公墓雜草火警。為此，三峽消防分隊提醒，清明祭祖掃墓切勿就地焚燒雜草，輕者挨罰，重者恐引發大災害，國人只要牢記「4不2記得」既可防止火災發生。

新北市消防局第五救災救護大隊表示，今天上午三峽區嘉添里公墓，發生今年新北市首起公墓雜草火警，現場燃毀50平方公尺，根據依往經驗，曾有單日發生7起大小公墓火警，不但讓消防人員疲於奔命，也造成空氣污染。

第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，清明防火只要牢記「不」任意燒雜草，儘可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燒棄，並在旁警戒，以免飛火延燒。

「不」隨意丟煙蒂，抽煙時要注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災。「不」讓冥紙飛揚，燃燒冥紙，應在旁留意燃燒情形，以免因冥紙飛揚而造成災害。「不」放爆竹煙火，建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如有必要燃放鞭炮，也應格外注意周邊防火及自身安全。

最後，「記得」撲滅餘燼，離開墓地別忘仔細檢查，是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再行離去。「記得」隨手收拾垃圾，帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境的整潔，國人若能牢記這「4不2記得」，就可有效防止公墓雜草火警發生。

另外，民眾若任意引火燃燒墓地雜草，可依消防法第14第1項及41條之規定，罰處行為人3000元以下罰鍰，若涉及違反空氣污染之疑慮，環保局也會酌處，民眾不可不慎。

新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝
新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝
新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝
新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝
新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝
新北消防提醒，清明掃墓勿焚燒雜草以免挨罰，另牢記「4不2記得」可防火災發生。記者曾伯愷／翻攝

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