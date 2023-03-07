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中和慣犯第二次闖食堂行竊 「東翻西找」僅得手150元

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市陳姓男子是竊盜慣犯，前天闖入中和區圓通路某間食堂，「東翻西找」竊走約150元零錢，警方獲報，立刻辨識出轄內慣犯陳男身分，考量他居無定所，員警便在他常出沒的地點搜尋，一小時內順利找到他，他坦承犯行，警詢後被依加重竊盜等罪嫌函送法辦。

警方5日早上10點多獲報，中和區圓通路某間食堂發生竊盜案，店家稱餐廳後門被人破壞闖入行竊，經查100個1元銅板和捐款箱內約50元零錢遭竊。

警方查看店內監視器畫面，立刻認出他是轄內竊盜慣犯陳姓男子（43歲），他5日凌晨3點多闖入行竊，由於他居無定所，員警便去他常出沒的地點搜尋，果然順利一小時內找到人。

陳男警詢時坦承不諱，稱缺錢花用、手癢才犯案，警方確定他使用拔釘器破壞門鎖，詢後依加重竊盜、毀損罪嫌函送法辦。

據悉，陳男在中和區犯下竊盜案數十件，這次是他第二次闖入該間食堂行竊，今年過年期間，他竊走收銀台內上千元現金；也是因為上次遭竊經驗，店家特別加強收銀機鎖頭，才沒有讓竊賊得逞。

新北市陳姓男子是竊盜慣犯，日前第二次闖入中和區某間食堂行竊，得手約150元零錢。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子是竊盜慣犯，日前第二次闖入中和區某間食堂行竊，得手約150元零錢。記者翁至成／翻攝

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