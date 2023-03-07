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高雄義消平均50.7歲 近期招募新血有斬獲

聯合報／ 記者王慧瑛林保光／高雄即時報導

高雄義消平均年齡50.7歲，結構老化成為隱憂，為翻轉困境，義消總隊攜手消防局透過形象影片、主動出擊等方式招募新血，去年到今年2月共募得220名新血，這群新血平均38歲，為義消增添可貴的青壯戰力。

高雄市義勇消防總隊總隊長陳義永提到，義勇消防人力是救災、救難重要奧援，老一輩以擔任義消為榮，隨著社會變遷，年輕人忙於工作、照顧家庭，影響加入義消意願，各縣市義消平均年齡多已半百，義消高齡化趨勢成為救災救難人力隱憂。

陳義永說，以高雄平均50.7歲推估，若缺乏新血加入且情況持續惡化，9年後就會出現義消人力荒，為扭轉這一困境，去年起加大招募力道，主要鎖定青壯世代，拍攝形象影片讓外界更理解義消工作的意義與成就感，還創作主題曲「高雄ㄟ打火兄弟」，展現義消大家庭凝聚力。

義消「水裡來，火裡去」，還有救護、山域搜救、防災宣導等任務，任務多元。陳義永說，救護是分秒必爭，高雄救護量一天平均出動500車次，需要救護志工助一臂之力，此次招募救護義消鎖定醫護背景人士，也透過社團網絡、義消嘉年華等管道找到具備熱血特質的新血，上月剛成軍的新興救護義消團隊19人，平均年齡28.9歲，醫護人員是主力。

陳義永說，招募新血計畫要從長計議，要持續、穩定覓才，也要營造更優質、友善、正面義消環境，才能吸引投入。提升裝備和福利也是重要一環，107至109年充實義消人力與裝備器材中程計畫，中央補助款及高雄市配合款共4024萬2500元，購置消防衣445套、空氣呼吸器面罩410組，配發後救災義消有消防衣比率提升到47.6%、面罩比率提升到29.4%，有助於第一線協勤救災能量。

增加義消福利部分，福利互助費從每年每人800元增加至1000元，因公死亡保險費由400萬元提升至500萬元，自強活動補助費從每年每人642元增加至1275元。

陳義永提到，高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。義消勇敢精神讓人感動，日前六龜分隊一名女義消處理山火過程跌倒骨折，她沒因此卻步，堅定地說「癒後就要再回義消崗位」。

高雄市消防局長王志平說，義消夥伴是支援前線的重要力量。記者王慧瑛／攝影
高雄市消防局長王志平說，義消夥伴是支援前線的重要力量。記者王慧瑛／攝影
高雄義消團體有近68年歷史，面臨結構老化隱憂，招募新血計畫刻不容緩。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，面臨結構老化隱憂，招募新血計畫刻不容緩。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁相當重視義消團體聲音，常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁相當重視義消團體聲音，常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消總隊長陳義永說，義消是很有意義的角色，必須讓義消有榮譽感、士氣，才能吸引人才投入。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消總隊長陳義永說，義消是很有意義的角色，必須讓義消有榮譽感、士氣，才能吸引人才投入。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供
高雄義消團體有近68年歷史，編組員額4533人，目前編制內人數3900人，若涵蓋編制外人數約有5500人。高雄市長陳其邁常出席義消活動，和義消博感情。圖／高雄市義勇消防總隊提供

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