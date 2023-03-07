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疑閃清潔隊手推車 北投機車騎士失控倒地遭砂石車碾斃
台北市北投區大業路今發生一起死亡車禍，32歲簡姓機車騎士前方機士見清潔隊手推車煞車，簡姓騎士疑因事發突然，失控向左倒地，竟遭後方砂石聯結車輾過，頭部重創當場死亡，後方騎士擦撞其機車車體。警方獲報到場處置，現場駕駛64歲黃姓砂石車司機等人均未酒駕，相關肇事責任尚待釐清，黃姓司機將遭依過失致死罪嫌送辦。
警方指出，53歲廖姓機車騎士，今天上午8時行經大業路566號見前方垃圾手推車煞車，後方的簡姓騎士疑失控左倒，遭同向同車道的砂石車右後車位輾過，頭部重創死亡，而後方19歲辛姓騎士撞擊簡男倒地機車。
警方指出，各車駕駛酒測值均為0，肇事責任尚待釐清，全案黃姓司機經依過失致死罪嫌送辦。北投分局呼籲用路人，行車務必保持適當的安全距離、安全間隔，當前方發生狀況時，才能及時反應。
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