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影／轎車恍神連環衝撞紅燈車陣 騎士人仰車翻鞋射出

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區昨天清晨發生6車連環追撞事故，37歲李姓男子開車恍神，衝向減速中準備停等紅燈的車陣，連續衝撞4輛機車、1輛汽車，幸好速度不快，造成2名騎士輕傷自行就醫。車禍過程被前車的行車記錄器錄下。

事發在昨天清晨7時30分左右交通尖峰時段，八里區龍米路三段往台北港方向的中山路口，號誌燈由綠轉紅，汽、機車逐漸減速準備停下，李姓男子駕駛白色轎車原本行駛在內側車道，卻緩緩向右偏移壓到車道分隔線。

接著就撞上右前方的機車，男騎士發出一聲慘叫，整個後仰脫離機車，摔在轎車引擎蓋上，鞋子也噴飛射出。騎士被推行一小段距離才摔落地面，幸好只是巨大驚嚇、輕傷，隨即起身查看發生什麼事，共造成2輛汽車、4輛機車連環追撞，後方大塞車。

警方獲報趕抵，包括肇事的37歲李姓駕駛，被撞的40歲潘男、33歲陳男、33歲戴女、50歲黃男共4名機車騎士和1名42歲陳姓轎車駕駛，6個人都沒有喝酒，其中2名騎士輕傷自行就醫。

李男自稱準備停等紅燈，卻一時恍神誤踩油門釀成車禍，目前尚無人提出告訴，警方依交通事故處理。

白色轎車駕駛自稱恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車，造成後方大塞車。記者林昭彰／翻攝
白色轎車駕駛自稱恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車，造成後方大塞車。記者林昭彰／翻攝
白色轎車恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車，第1個被撞到的騎士整個後仰摔在轎車引擎蓋上，鞋子也噴飛射出。圖／翻攝社會事影音
白色轎車恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車，第1個被撞到的騎士整個後仰摔在轎車引擎蓋上，鞋子也噴飛射出。圖／翻攝社會事影音
白色轎車駕駛自稱恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車。記者林昭彰／翻攝
白色轎車駕駛自稱恍神誤踩油門，連續衝撞準備停等紅燈的4輛機車、1輛汽車。記者林昭彰／翻攝

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