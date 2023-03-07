影／轎車恍神連環衝撞紅燈車陣 騎士人仰車翻鞋射出

新北市八里區昨天清晨發生6車連環追撞事故，37歲李姓男子開車恍神，衝向減速中準備停等紅燈的車陣，連續衝撞4輛機車、1輛汽車，幸好速度不快，造成2名騎士輕傷自行就醫。車禍過程被前車的行車記錄器錄下。

事發在昨天清晨7時30分左右交通尖峰時段，八里區龍米路三段往台北港方向的中山路口，號誌燈由綠轉紅，汽、機車逐漸減速準備停下，李姓男子駕駛白色轎車原本行駛在內側車道，卻緩緩向右偏移壓到車道分隔線。

接著就撞上右前方的機車，男騎士發出一聲慘叫，整個後仰脫離機車，摔在轎車引擎蓋上，鞋子也噴飛射出。騎士被推行一小段距離才摔落地面，幸好只是巨大驚嚇、輕傷，隨即起身查看發生什麼事，共造成2輛汽車、4輛機車連環追撞，後方大塞車。

警方獲報趕抵，包括肇事的37歲李姓駕駛，被撞的40歲潘男、33歲陳男、33歲戴女、50歲黃男共4名機車騎士和1名42歲陳姓轎車駕駛，6個人都沒有喝酒，其中2名騎士輕傷自行就醫。