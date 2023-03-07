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詐欺、住宅竊盜通緝犯路邊等公車 鷹眼警巡邏喝斥抓人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團車手殷姓男子，去年台北市內湖區多處ATM提領不法現金，且涉當蜘蛛人犯下住宅竊盜案，今年1月初遭遭士林、新北地方法院發布通緝，東湖派出所警員張詠舜今年2月間巡邏鷹眼發現，通緝犯殷男在轄區等公車，隨即上前喝斥，上銬逮捕解送歸案。

東湖派出所指出，警員張詠舜半年前曾查獲詐欺、住宅竊盜犯嫌殷姓男子，今年2月12日張員在轄區巡邏，發現殷姓男子蹲在康樂街公車站牌前等公車，騎車繞行一圈後，認為面貌、特徵均相符上前查看。張員稱「你通緝知不知道？」殷男見警察神色慌張說「不知道」，經查驗身分確認為通緝犯無誤，隨即喝斥趴下，立即上銬逮捕解送歸案。

警方指出，年約40歲的車手殷男去年下半年間在內湖區多處ATM提領現金，另又犯下住宅竊盜案，因未到案，今年1月初遭通緝。內湖分局提醒，民眾如果因案遭受起訴、判刑，除要留意後續檢(院)方相關司法文書，更應依地檢署或法院通知於期限內到案，以免影響自身權益。

東湖派出所指出，警員張詠舜鷹眼認出通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
東湖派出所指出，警員張詠舜鷹眼認出通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
殷姓男子因詐欺、竊盜案遭通緝，日前等公車時遭警方查獲。記者蕭雅娟／翻攝
殷姓男子因詐欺、竊盜案遭通緝，日前等公車時遭警方查獲。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 內湖 竊盜

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