詐欺、住宅竊盜通緝犯路邊等公車 鷹眼警巡邏喝斥抓人

詐騙集團車手殷姓男子，去年台北市內湖區多處ATM提領不法現金，且涉當蜘蛛人犯下住宅竊盜案，今年1月初遭遭士林、新北地方法院發布通緝，東湖派出所警員張詠舜今年2月間巡邏鷹眼發現，通緝犯殷男在轄區等公車，隨即上前喝斥，上銬逮捕解送歸案。

東湖派出所指出，警員張詠舜半年前曾查獲詐欺、住宅竊盜犯嫌殷姓男子，今年2月12日張員在轄區巡邏，發現殷姓男子蹲在康樂街公車站牌前等公車，騎車繞行一圈後，認為面貌、特徵均相符上前查看。張員稱「你通緝知不知道？」殷男見警察神色慌張說「不知道」，經查驗身分確認為通緝犯無誤，隨即喝斥趴下，立即上銬逮捕解送歸案。