民眾提升阻詐意識 詐團歪腦筋動到醫院 警方積極宣導
詐騙案件頻傳，雖然全台警方積極反詐，提升民眾識詐能力，但詐騙集團卻開始將歪腦筋動到住院的病患及陪病家屬，因此，警一分局在婦女節前夕到轄內醫院宣導反詐；三分局則將宣導結合轄內「太初玄清宮」舉辦的恭祝太上道祖萬壽慶典，都希望喚起民眾注意，阻止憾事發生。
警方指出，目前最常見的是「假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數」等六種手法，警方積極規畫預防犯罪宣導，但詐騙集團卻開始將歪腦筋動到住院的病患及陪病家屬，除了假冒假檢警詐騙外、假冒名人投資股票等詐騙手法層出不窮。因此，警一分局副分局長陳世雄今率員警到轄內醫院替醫護人員加油打氣，並因應38婦女節的到來亦特別準備鮮花一束。
陳世雄指出，若要提升民眾「識詐」能量，唯有透過不斷地宣導才能有效阻詐，今天也透過醫院電視牆撥放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，讓民眾在日常生活就能提高自我防詐意識，隨時提醒身邊親友避免落入詐騙集團話術、上當受騙，讓民眾更能了解各種詐騙手法，以達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、擋金流、清集團」的終極目標。
此外，警三分局則配合轄內「太初玄清宮」所舉辦恭祝太上道祖萬壽慶典，結合國內知名傳統戲劇團體「明華園戲劇團」共同舉辦防詐、識詐宣導活動，動現場也播放「阿昭署長來了」防詐公益專訪影片、發送精美反詐騙宣導品、舉辦有獎徵答，新竹市警察局長張素菱、刑警大隊長賴耀宗及第三分局分局長林炎巨均出席並登台宣講，讓參與盛會包含外縣市的信徒、戲迷及本市市民們，不但能欣賞傳統戲劇的演出，更能聆聽防詐、識詐的宣講，確實認識與了解各類的詐騙手法和態樣，進而增強反詐騙的觀念。
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