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影／酒空？桃園男清早喧鬧揮傘、噴髒話 警亮甩棍秒慫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區上興路一帶居民今清早被喧鬧聲吵醒，一名酒醉男子搭朋友轎車回家，途中發生車禍，他不斷靠近大竹派出所員警，無視勸導及警告，又拿出雨傘揮舞；警方制止後，將他交由親友帶回，車禍則交由交通分隊處理，無人受傷。

蘆竹警分局調查，25歲洪姓男子今上午5時17分駕車載一名酒醉男性友人（車上還有一人情緒）返家時，在蘆竹區上興路242號前不慎撞上李姓女車主停在家門外路邊的休旅車；李女聽到碰撞聲驚醒，發現愛車被撞，趕緊報案。

大竹所2名員警獲報到場時，疑酒醉男乘客不斷想靠近，無視警方及友人攔阻；負責開車的洪男對員警大喊「你們不要理他」，員警則反駁「有管好了嗎？」喧鬧聲畫破清晨寧靜，過程因而被附近居民錄影PO網。

影片中酒醉男子順勢跑到後車箱，拿出一把黑色雨傘，閃過另名友人攔阻，跑到員警面前揮舞；員警感受威脅立刻抽出甩棍，要求男子放下。

不過男子順勢把傘舉開撐開，還嘲弄員警「你好可愛喔」、「我這是雨傘，嘿、嘿、嘿」，又隔著友人對員警噴三字經髒話，並繼續大聲吵鬧，無視鄰里圍觀。

蘆竹分局指出，當事男子因酒精影響導致失控且意識不清，惟並未有攻擊員警或他人行為或疑慮，隨後在現場友人的安撫後，由家人帶回，自撞交通事故則交由蘆竹交通分隊依規定處理。

警方呼籲，飲酒請量力而為，切勿飲酒過度，而讓自身陷入險境，或造成其他意外發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝
蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝
蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝
蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝
蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝
蘆竹上興路今清早發生一件自撞車禍，黑色轎車不慎撞上停放路邊休旅車，車上酒醉乘客對員警喧鬧驚動鄰里。記者楊湛華／翻攝

車禍 酒駕

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