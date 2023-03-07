苗栗原遠雄醫療園區燒30個小時 鍾東錦：查人為縱火的可能

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）3月5日起火，延燒堆置大批廢棄物，約30個小時才滅火，園區管理的縣府衛生局已經報案，縣長鍾東錦希望調查內神通外鬼，及縱火的可能性。

台72線東西向快速道路後龍端衛生醫療健康園區，3月5日下午5點25分報案發生火災，縣府消防局調派7輛消防車、13名警消搶救，發現是雜草及堆置康棄棄物起火，晚間8點控制火勢，並調派機具挖開廢棄物灌水滅火，持續至今天凌晨零點12分撲滅。

消防人員滅火逾30個小時，估計燒毀10公頃雜草及800平方公尺廢棄物，因園區缺乏火源，起火原因不明，消防局正進一步鑑識中，而火災產生的濃煙臭味，引發附近民怨，縣府今天縣務會議關注，衛生局長張蕊仙表示，衛生局已向警方報案，調查起火原因。

縣警察局長莊勝雄說，警方於去年1月間接獲報案園區遭偷倒垃圾，警方循線查獲約20輛曳引車進入，數量約700噸的一般事業廢物，警方去年2月間依組織犯罪犯制條例、廢棄物清理法，移送苗栗地檢署偵辦中。