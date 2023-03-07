改善行人地獄 宜蘭警局即起連5天加強取締未禮讓行人

台灣交通狀況去年底遭外媒指為「行人地獄」，警政署將維護行人安全規劃為今年重點工作項目，宜蘭縣警局3月7日到11日，連續5天執行「維護行人安全大執法」，在重點路口尖峰時段加強執法，取締汽機車不禮讓行人，可罰1200到3600元。

美國有線電視新聞網（CNN）去年12月6日發表專文，提及台灣以觀光聞名，但汽機車駕駛不尊重行人權利，110年有2962人死於車禍，高出日本6倍、英國5倍，如同「行人地獄」。

內政部警政署今年將維護行人安全畫為重點工作項目，宜蘭縣警局響應，特別規畫即起連5天「維護行人安全大執法」專案，要求各分局依照轄內交通狀況，尖峰時段在行人穿越量較大的路口，規劃定點交通稽查勤務。