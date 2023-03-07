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陸軍中士酒駕開車翻覆 見警竟奔海產店要開瓶繼續喝

聯合報／ 記者張議晨林保光／即時報導

高雄市苓雅區2月24日發生酒駕車禍，洪姓男子開轎車肇事，轎車翻覆，四輪朝天，他見警方到場，直奔肇事地點對面的海產店，拿出啤酒要喝酒，警方擔心事後對他酒測失真，立即攔阻他開瓶喝酒，對他酒測後才發現他涉嫌酒駕，軍方今天查出他是陸軍中士，表示將嚴辦、汰除。

據了解，2月24日凌晨2時45分，洪姓男子（35歲）開轎車沿高雄市苓雅區光華一路行駛，經過光華一路與苓雅一路口，疑一時失控，擦撞路旁停放停車格內的1輛轎車和1輛機車，轎車因而翻覆，四輪朝天，他手腳擦傷，未送醫，沒造成其他人傷亡。

目擊者指出，警方據報到場，洪姓男子直奔翻車地點對面的海產店，開飲料櫃就拿出啤酒要開瓶，但隨即被隨後趕到的員警制止，攔阻他開瓶喝。

員警說，萬一他一喝酒，可能事後要對他酒測的酒測值，無法當成法辦依據。警方後來對洪姓男子酒測，呼氣酒測值每公升0.81毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

陸軍八軍團事後查證，表示洪姓男子是陸軍高雄某單位中士，但洪不承認，軍方仍秉持對酒駕「零容忍」原則查處，強調一定嚴辦，並列汰除名單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子涉嫌酒駕，轎車翻覆，四輪朝天，經軍方查出他是陸軍中士。圖／讀者提供
洪姓男子涉嫌酒駕，轎車翻覆，四輪朝天，經軍方查出他是陸軍中士。圖／讀者提供
陸軍中士洪姓男子涉嫌酒駕，轎車翻覆，警方到場，他直奔海產店要開瓶喝酒。圖／讀者提供
陸軍中士洪姓男子涉嫌酒駕，轎車翻覆，警方到場，他直奔海產店要開瓶喝酒。圖／讀者提供

酒駕 陸軍

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