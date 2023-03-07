他搭火車至苗栗涉嫌連環偷 栽警手裡只能在牢裡慶生

53歲劉姓男子搭火車至苗栗市，4日涉嫌連環偷機車、千斤頂，並利用其侵入一家彩券行，搜刮近百萬元刮刮樂。警方專案小組循線6日凌晨，在他生日當天於新北市租屋處逮人，全案依竊盜罪嫌偵辦中。

警方調查，劉男3日晚間搭火車至苗栗市，他在市區先後偷機車、千斤頂，四處找尋做案目標，4日凌晨2點35分發現光復路一家彩券行有機可趁，他從附近牽來3輛機車擋住視線，千斤頂撬開大門內，搜刮約1300張刮刮樂後離去，彩券行損失近百萬元。

警方組成專案小組循線，6日凌晨1點在劉男新北市樹林區租屋處，他正要外出時，被員警當場逮捕，他自以為神不知鬼不覺，沒想到警方這麼快就鎖定，還於他生日當天準備出門慶生時上門。

警方在劉男租屋處，起獲未刮完的刮刮樂彩券800多張，其餘500多張劉男刮掉，並兌換約2萬元彩金，花用購買毒品，身上剩下4000元，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官聲請羈押獲准，檢警擴大清查劉男犯案。

苗栗警察分局表示，本案能迅速偵破，除了被害店家在第一時間報案，警方即時掌握案情及積極訪查，分析嫌疑人的作案手法，正確判斷犯嫌可能返回租屋處藏匿外，另一個破案關鍵就是員警能掌握地區治安資訊、全力追緝，才順利查獲。