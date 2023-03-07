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電動自行車起火 新北消防局呼籲鋰電池勿過度充電

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區前天發生電動自行車起火意外，幸未擴大釀災。鑒於近期發生多起電能運具火警，包括電動機車維修廠、公車總站、以及居家使用的二輪車、三輪車都有，消防局第三大隊呼籲鋰電池切勿過度充電，並提供5點注意事項，確保使用安全。

前天下午2時許，三重區大同南路菜市場內傳出住宅火警，消防隊趕抵發現是電動輔助自行車起火，已由民眾拿滅火器自行撲滅，幸好除了噴得滿屋都是白粉，沒有人員受傷，調查發現起火原因是長時間持續充電導致鋰電池過熱燃燒。

由於消防局第三大隊轄區，包括三重頂崁工業區的WeMo Scooter共享電動機車維修廠，前年6月疑從鋰電池充電處引發火警，燃燒廠區面積200平方公尺、三芝區客運總站，去年10月充電中起火燒毀2輛電動公車、三重區今年1月發生電動三輪車電池起火燒傷83歲阿嬤，住院後細菌感染過世，相關案例層出不窮。

第三大隊長陳志德表示，電能運具鋰電池火災，常發生在充電的時候，民眾應提高警覺。其實正常使用情況下，不至於起火燃燒，但鋰電池不耐碰撞及重摔，萬一撞擊導致內外部零件短路，就會很危險。

消防局提供5點注意事項，確保使用安全：

1.選購具有商品安全標章的鋰電池產品。

2.經常擦拭電池與充電器接點，防止蓄積導電性汙染物。

3. 電池與充電接點應緊密接合，如發現「接觸不良」，應停止使用，送交原廠檢修。

4. 完成充電即拔下插頭，避免萬一安全防護裝置失效，過充導致太熱起火。

5. 使用鋰電池的電器產品，周遭避免放置可燃、易燃物，避免在陽光直射、高溫環境充電。

三重區大同南路民宅前天發生電動自行車起火，民眾拿滅火器自行撲滅，噴得滿屋都是白粉，調查發現起火原因是長時間持續充電導致鋰電池過熱燃燒。圖／消防局提供
三重區大同南路民宅前天發生電動自行車起火，民眾拿滅火器自行撲滅，噴得滿屋都是白粉，調查發現起火原因是長時間持續充電導致鋰電池過熱燃燒。圖／消防局提供
三重區大同南路民宅前天發生電動自行車起火，民眾拿滅火器自行撲滅，噴得滿屋都是白粉，調查發現起火原因是長時間持續充電導致鋰電池過熱燃燒。圖／消防局提供
三重區大同南路民宅前天發生電動自行車起火，民眾拿滅火器自行撲滅，噴得滿屋都是白粉，調查發現起火原因是長時間持續充電導致鋰電池過熱燃燒。圖／消防局提供

電動自行車

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