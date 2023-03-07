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台灣首廟天壇67捆金紙遭竊 3名大學生涉案...理由是要還願！
台灣首廟天壇發生廟前廣場67捆金紙遭竊，台南市警二分局接獲報案後，以車追人，4小時查出就讀某大學高姓男大學生3人 涉案。據了解，高為了2年前考上大學還願而未經廟方同意，逕將金紙載走焚燒祭拜玉皇大帝，高等人事後相當後悔。警詢後今天將高姓等3名依涉犯竊盜罪嫌移送法辦。
位於台南市中西區台灣首廟天壇人廟，3月6日中午11點多，發現廟前廣場金紙短少67捆，價值6萬7000元遭竊，急忙派員至民權派出所報案。
員警受理後立即調閱周邊監視器，逐一檢視過濾人車畫面，發現在3月5日凌晨零18分，有一輛白色貨車開進廟內廣場，3人下車以徒手方式將廣場金紙搬上車後駕車離去。員警以車追人，4小時立即鎖定涉案對象並通知到案說明。
據了解，台中市高姓男子(20歲)於2年前至天壇發願，如順利考上大學將焚化金紙感謝玉皇大帝，後來順利考上理想學校，3月4日夜間託請傅姓、樊姓2名同學一同幫忙，以2000元租賃貨車1輛開車來台南。
高男以其事前已獲玉皇大帝應允恩准為由，5日凌晨將貨車開進天壇廣場，3人以近30分鐘時間一同將廣場前信眾供奉金紙67捆，未經天壇廟方許可，逕自載走至仁德區某土地公廟的金爐焚化感謝神明庇佑。67捆金紙經員警通知到案時僅焚化剩2捆，調查後依竊盜罪嫌函送南檢調查。
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