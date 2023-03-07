八旬老翁騎車摔傷失去意識 緊急送醫救回一命

屏東一名八旬蘇姓老翁日前下午5時許，騎腳踏車外出行經九如鄉一處產業道路時，疑身體不適跌落路旁水溝，四肢多處擦挫傷，一度失去意識，警方獲報到場，因男子身上無可供識別身分的證件，協同各管道於1個小時後聯繫上家屬，老翁送醫無礙返家休養，家屬感謝警方暖心救援，詳細事故原因仍待調查。

警方指出，屏東縣九如鄉一名八旬蘇姓老翁平時有騎腳踏車外出運動的習慣，日前下午5點左右與妻子一同騎車外出，因太太表示想再多騎一下，蘇男先行返家，行經洽興村德安寺後方產業道路時，不慎連人帶車摔進路旁水溝內，警、消獲報到場，發現男子四肢多處擦挫傷，失去意識沒有反應，身上沒有攜帶可供辨識身分的証件，現場也沒有鄉民認識他。

警方表示，由現場警員先行拍下老翁照片張貼於分局公務LINE群組詢問，另再協請九如鄉長和當地村長幫忙協尋，順利於1個小時後聯繫到家屬，蘇姓老翁經送醫急救後也脫離險境，詳細事故原因仍待調查。