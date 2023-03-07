快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

影／台南女警慶祝不一樣的婦女節 學專業彩妝增添自信

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警分局邀請轄區企業今天舉辦「粉妝上場讓女警更有力」彩妝活動，參與的女警上了一堂屬於自己的課程，還收到專業彩妝組合，感謝她們周旋於工作與家庭的辛勞，在婦女節前夕表達尊重與關懷。

警察女性越來越多，因工作需求必須穿著制服，台南市永康警分局年輕女警很多，有些從小喜歡打扮卻常因24小時輪班執勤無法兼顧。永康表示，分局長甘炎民「因感念在心」，特別在3月8日國際婦女節前夕送每位女警紫色桔梗花與巧克力祝賀，並舉辦這場警界少見的活動。

永康分局人事室主任李維凱說，現代性別意識平權，女性不再是為「悅己者容」，而是讓自己喜悅。為使女員警能了解上下班時間有關妝容技巧與需求，特商請身兼義警中隊副中隊長的轄區「將寶實業」研發長許益齊，規畫「女警彩妝分享課程」，與專業彩妝師陳妮對分局女性解說彩妝組合使用方式，並對平日忙於勤務的女警上妝，專業彩妝師示範「獲在場女性同仁一致好評」，為女警增添一股美麗自信。

許益齊表示，警察非常辛苦，尤其女性，身為一直支持警察的企業，能有機會為女警增添粉彩，就是體認女性警察辛勞來表達感謝，更期盼藉專業能讓女警更有力與溫度，展現對警察的支持。

永康分局表示，參與女警們都感受到今年慶祝婦女節活動相當特別，更意外收到溫馨、實用又讓人感動的彩妝禮品，感謝分局人事室特別重視她們。

甘炎民說，警察工作要剛柔併濟，女警更有非常重要的角色，加上警察工作主軸治安、交通與為民服務，都和民眾日常生活息息相關，「堪稱是政府的化妝師與兼具強硬的執法角色」，而女性特質正能調劑剛硬的職場文化。尤其是警察工作中，要回應民眾各種需求，「耐煩」的功力就顯得重要，女性同仁處事細膩、柔軟度高，尤其對於遇到急難求助民眾，能發揮讓民眾安心的「溫柔力量」。透過女性同仁妝容美顏愉悅自己，更能暖心地與民眾接觸，建立溫暖體貼與有自信的警察形象。

台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供
台南永康分局慶祝婦女節，專業彩妝師指導女警如何彩妝增添自信。圖／永康分局人事室提供

警察 彩妝

延伸閱讀

台南女警和男友涉及洩密案 2人遭法官羈押

影／婦女節將到 清水警分局長當一日咖啡店長慰勞女警

機車騎士沒戴安全帽當面闖紅燈 台南警不開單「還被表揚」

警員熱愛重訓孔武有力 一腳踹開房門及時搶救少女

相關新聞

改善行人地獄 宜蘭警局即起連5天加強取締未禮讓行人

台灣交通狀況去年底遭外媒指為「行人地獄」，警政署將維護行人安全規劃為今年重點工作項目，宜蘭縣警局3月7日到11日，連續5...

他搭火車至苗栗涉嫌連環偷 栽警手裡只能在牢裡慶生

53歲劉姓男子搭火車至苗栗市，4日涉嫌連環偷機車、千斤頂，並利用其侵入一家彩券行，搜刮近百萬元刮刮樂。警方專案小組循線6日...

電動自行車起火 新北消防局呼籲鋰電池勿過度充電

新北市三重區前天發生電動自行車起火意外，幸未擴大釀災。鑒於近期發生多起電能運具火警，包括電動機車維修廠、公車總站、以及居...

台灣首廟天壇67捆金紙遭竊 3名大學生涉案...理由是要還願！　

台灣首廟天壇發生廟前廣場67捆金紙遭竊，台南市警二分局接獲報案後，以車追人，4小時查出就讀某大學高姓男大學生3人 涉案。...

八旬老翁騎車摔傷失去意識 緊急送醫救回一命

屏東一名八旬蘇姓老翁日前下午5時許，騎腳踏車外出行經九如鄉一處產業道路時，疑身體不適跌落路旁水溝，四肢多處擦挫傷，一度失去意...

背4條通騎車闖紅燈 心虛拒檢棄車狂奔500米遭勇警壓制

高雄34歲郭姓男子有涉嫌毒品、槍砲等罪遭通緝，日前騎車行經楠梓區，因違規紅燈右轉，遭巡邏員警發現，郭男加速逃逸，眼看甩不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦