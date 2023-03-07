影／台南女警慶祝不一樣的婦女節 學專業彩妝增添自信
台南市永康警分局邀請轄區企業今天舉辦「粉妝上場讓女警更有力」彩妝活動，參與的女警上了一堂屬於自己的課程，還收到專業彩妝組合，感謝她們周旋於工作與家庭的辛勞，在婦女節前夕表達尊重與關懷。
警察女性越來越多，因工作需求必須穿著制服，台南市永康警分局年輕女警很多，有些從小喜歡打扮卻常因24小時輪班執勤無法兼顧。永康表示，分局長甘炎民「因感念在心」，特別在3月8日國際婦女節前夕送每位女警紫色桔梗花與巧克力祝賀，並舉辦這場警界少見的活動。
永康分局人事室主任李維凱說，現代性別意識平權，女性不再是為「悅己者容」，而是讓自己喜悅。為使女員警能了解上下班時間有關妝容技巧與需求，特商請身兼義警中隊副中隊長的轄區「將寶實業」研發長許益齊，規畫「女警彩妝分享課程」，與專業彩妝師陳妮對分局女性解說彩妝組合使用方式，並對平日忙於勤務的女警上妝，專業彩妝師示範「獲在場女性同仁一致好評」，為女警增添一股美麗自信。
許益齊表示，警察非常辛苦，尤其女性，身為一直支持警察的企業，能有機會為女警增添粉彩，就是體認女性警察辛勞來表達感謝，更期盼藉專業能讓女警更有力與溫度，展現對警察的支持。
永康分局表示，參與女警們都感受到今年慶祝婦女節活動相當特別，更意外收到溫馨、實用又讓人感動的彩妝禮品，感謝分局人事室特別重視她們。
甘炎民說，警察工作要剛柔併濟，女警更有非常重要的角色，加上警察工作主軸治安、交通與為民服務，都和民眾日常生活息息相關，「堪稱是政府的化妝師與兼具強硬的執法角色」，而女性特質正能調劑剛硬的職場文化。尤其是警察工作中，要回應民眾各種需求，「耐煩」的功力就顯得重要，女性同仁處事細膩、柔軟度高，尤其對於遇到急難求助民眾，能發揮讓民眾安心的「溫柔力量」。透過女性同仁妝容美顏愉悅自己，更能暖心地與民眾接觸，建立溫暖體貼與有自信的警察形象。
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