影／未注意左轉方向燈 騎士超車險撞飆穢語 駕駛提告了
新北市鶯歌區張姓男子，上周日傍晚開車行經育智路，準備左轉進入停車場。後方騎士疑未注意左轉方向燈，仍往前超車險釀擦撞。騎士出口就是一句穢言，引發雙方口角，事後駕駛不甘受辱，怒向警方提告妨害名譽。三峽警方表示，已受理報案，鎖定騎士身分，正循線通知他到案說明，依法偵辦。
據了解，張姓男子，上周日（5日）傍晚5時46分左右，開車行經新北市鶯歌區育智路，正打方向燈準備左轉一處停車場時。後方一輛機車疑未注意左轉燈，仍跨越中線往前超車，險些發生擦撞，騎士逆向違停出言穢嗆，引爆雙方口角。
過程中，騎士怒嗆張男，「這路是你家的嗎？」、「你現在開車門是怎樣，你現在是想怎麼樣啦？」、「這路是不能走嗎……」、「要吵架下來阿……」等話，張男回說「我要左轉有打方向燈了」、「我有打方向燈了喔」、「我有行車紀錄器喔，我有打左轉燈了」。
雙方你一言我一句互不相讓，直到張男說「報警，來報警」騎士回嗆一句「警察都叫來」才轉身騎車離開現場，事後張男不甘遭騎士出言穢罵，向轄區派出所報案，對騎士提告妨害名譽。
對此，三峽警方表示，案經受理，已調閱監視器畫面，同時比對報案人提供之行車記錄器，掌握犯嫌身分，將通知涉案騎士到案說明，釐清相關案情，依法偵辦。
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