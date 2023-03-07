影／未注意左轉方向燈 騎士超車險撞飆穢語 駕駛提告了

新北市鶯歌區張姓男子，上周日傍晚開車行經育智路，準備左轉進入停車場。後方騎士疑未注意左轉方向燈，仍往前超車險釀擦撞。騎士出口就是一句穢言，引發雙方口角，事後駕駛不甘受辱，怒向警方提告妨害名譽。三峽警方表示，已受理報案，鎖定騎士身分，正循線通知他到案說明，依法偵辦。

據了解，張姓男子，上周日（5日）傍晚5時46分左右，開車行經新北市鶯歌區育智路，正打方向燈準備左轉一處停車場時。後方一輛機車疑未注意左轉燈，仍跨越中線往前超車，險些發生擦撞，騎士逆向違停出言穢嗆，引爆雙方口角。

過程中，騎士怒嗆張男，「這路是你家的嗎？」、「你現在開車門是怎樣，你現在是想怎麼樣啦？」、「這路是不能走嗎……」、「要吵架下來阿……」等話，張男回說「我要左轉有打方向燈了」、「我有打方向燈了喔」、「我有行車紀錄器喔，我有打左轉燈了」。

雙方你一言我一句互不相讓，直到張男說「報警，來報警」騎士回嗆一句「警察都叫來」才轉身騎車離開現場，事後張男不甘遭騎士出言穢罵，向轄區派出所報案，對騎士提告妨害名譽。