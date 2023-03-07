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七旬翁派出所旁公車站昏倒失去心跳 員警CPR救回一命

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

7旬吳姓老翁日前在台北市長安東路派出所旁公車站等車，突然昏厥向後倒地，警方獲報到場，發現老翁失去意識及心跳，立即實施CPR心肺復甦術，直到119救護人員到場接續急救，老翁送醫後平安返家修養，家屬感謝警方熱心救人。

中山分局指出，老翁日前在派出所旁公車站昏厥，周邊民眾大聲呼叫，余姓員警聽聞後隨即狂奔現場，發現老翁失去意識及心跳，隨即實施CPR心肺復甦術，直到119救護人員到場接續急救，並通知老翁家屬至台大醫院。近日家屬親赴派出所感謝余姓員警第一時間熱心救援，並稱老翁平安出院返家休養，感謝警方協助。

中山分局呼籲，最近季節交替氣溫變化大，民眾或周遭親友如有身體不適，應第一時間撥打119求救，冷靜依循救護人員的指引實施CPR急救，把握黃金救援時間，以挽救寶貴生命。

余姓員警對昏厥的老翁實施CPR心肺復甦術，救回一命。記者蕭雅娟／翻攝
余姓員警對昏厥的老翁實施CPR心肺復甦術，救回一命。記者蕭雅娟／翻攝
余姓員警對昏厥的老翁實施CPR心肺復甦術，救回一命。記者蕭雅娟／翻攝
余姓員警對昏厥的老翁實施CPR心肺復甦術，救回一命。記者蕭雅娟／翻攝

CPR 警察

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