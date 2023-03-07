七旬翁派出所旁公車站昏倒失去心跳 員警CPR救回一命

7旬吳姓老翁日前在台北市長安東路派出所旁公車站等車，突然昏厥向後倒地，警方獲報到場，發現老翁失去意識及心跳，立即實施CPR心肺復甦術，直到119救護人員到場接續急救，老翁送醫後平安返家修養，家屬感謝警方熱心救人。

中山分局指出，老翁日前在派出所旁公車站昏厥，周邊民眾大聲呼叫，余姓員警聽聞後隨即狂奔現場，發現老翁失去意識及心跳，隨即實施CPR心肺復甦術，直到119救護人員到場接續急救，並通知老翁家屬至台大醫院。近日家屬親赴派出所感謝余姓員警第一時間熱心救援，並稱老翁平安出院返家休養，感謝警方協助。