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影／北宜超跑「超神技術過彎」直衝對向車道險撞人 駕駛下場曝

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今天上傳一部影片，標題打上「媽媽我撞到人了」「喔好，300萬夠嗎？」畫面中可見，數輛保時捷、法拉利等跑車「成群結隊」跑山，行經彎路時卻有人疑似競速、刻意加速，直接跨越雙黃線，險些撞上對向機車騎士，畫面非常驚悚。

影片資訊欄補充「根本就是蓄意殺人了，還好我跟我朋友有防衛意識看到一群衝下來就靠邊走了」，而事發地點標記北宜公路，影片上傳引發網友熱議。對此，轄區新店警方表示，5日接獲民眾檢舉，北宜公路47K處有兩輛超跑違規競速，將依道交條例第43條3項「二輛以上違反第一項規定或在路上競駛」，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照；另根據第43條4項，吊扣汽車牌照6個月。

新店警方呼籲，民眾行駛道路時，應遵守道路使用安全規定，依照速限行駛，切勿危險駕駛，否則面臨罰鍰之外，恐吃上車禍刑事責任。

新北市北宜公路日前有兩輛超跑過彎違規跨越雙黃線，險些撞上對向機車騎士，畫面非常驚悚。警方表示已接獲檢舉，將對駕駛開罰，並吊銷駕照、吊扣牌照。記者翁至成／翻攝
新北市北宜公路日前有兩輛超跑過彎違規跨越雙黃線，險些撞上對向機車騎士，畫面非常驚悚。警方表示已接獲檢舉，將對駕駛開罰，並吊銷駕照、吊扣牌照。記者翁至成／翻攝
新北市北宜公路日前有兩輛超跑過彎違規跨越雙黃線，險些撞上對向機車騎士，畫面非常驚悚。警方表示已接獲檢舉，將對駕駛開罰，並吊銷駕照、吊扣牌照。記者翁至成／翻攝
新北市北宜公路日前有兩輛超跑過彎違規跨越雙黃線，險些撞上對向機車騎士，畫面非常驚悚。警方表示已接獲檢舉，將對駕駛開罰，並吊銷駕照、吊扣牌照。記者翁至成／翻攝

北宜公路 法拉利

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