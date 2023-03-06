苗縣前遠雄園區預定地火警 延燒逾24小時已控制
苗栗後龍前遠雄健康生活園區預定地雜草叢生，昨天傍晚發生火警，火勢隨風擴散延燒一整天。苗栗縣消防局表示，至今天下午5時進行殘火處理，無延燒之虞，燃燒面積約3公頃。
苗栗縣消防局昨天傍晚5時25分許接獲報案，後龍鎮中山路對面空地發生雜草火警，因風勢助長不斷延燒，濃煙飄散，許多民眾行經台72線快速道路都看見火舌，後龍地區居民也反映空氣瀰漫臭味。
苗栗縣消防局第2大隊大隊長洪嘉佑告訴中央社記者，火勢至今天下午5時許已獲控制，無延燒之虞，現場燃燒面積約3公頃，除雜草之外，也包含約200平方公尺的廢棄雜物，因廢棄物悶燒，消防人員持續配合機具進行殘火處理。
火警發生地點位於2011年縣府與遠雄集團欲合作興辦的「遠雄健康生活園區BOO案」預定地，當時一度讓地方鄉親引頸期盼有急重症醫院進駐苗栗，但後因台北市大巨蛋案風波，遠雄集團於2016年聲明解約，計畫胎死腹中。
園區土地目前由縣府衛生局代管，衛生局副局長莊素玲表示，初步了解，火警疑似從圍籬外空地雜草不斷往內延燒，待火警撲滅後，將會同警、消及環保單位進一步查看，釐清起火原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言