苗縣前遠雄園區預定地火警 延燒逾24小時已控制

苗栗後龍前遠雄健康生活園區預定地雜草叢生，昨天傍晚發生火警，火勢隨風擴散延燒一整天。苗栗縣消防局表示，至今天下午5時進行殘火處理，無延燒之虞，燃燒面積約3公頃。

苗栗縣消防局昨天傍晚5時25分許接獲報案，後龍鎮中山路對面空地發生雜草火警，因風勢助長不斷延燒，濃煙飄散，許多民眾行經台72線快速道路都看見火舌，後龍地區居民也反映空氣瀰漫臭味。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長洪嘉佑告訴中央社記者，火勢至今天下午5時許已獲控制，無延燒之虞，現場燃燒面積約3公頃，除雜草之外，也包含約200平方公尺的廢棄雜物，因廢棄物悶燒，消防人員持續配合機具進行殘火處理。

火警發生地點位於2011年縣府與遠雄集團欲合作興辦的「遠雄健康生活園區BOO案」預定地，當時一度讓地方鄉親引頸期盼有急重症醫院進駐苗栗，但後因台北市大巨蛋案風波，遠雄集團於2016年聲明解約，計畫胎死腹中。

園區土地目前由縣府衛生局代管，衛生局副局長莊素玲表示，初步了解，火警疑似從圍籬外空地雜草不斷往內延燒，待火警撲滅後，將會同警、消及環保單位進一步查看，釐清起火原因。