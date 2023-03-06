聽新聞
test
0:00 / 0:00
畫面曝光！騎車自撞爬起撿安全帽 男遭後車酒駕撞斃
雲林63歲李姓男子昨天凌晨騎車自撞分隔島，摔車在內側車道，車上物品掉滿地，安全帽噴飛外側車道，李男走到外側車道撿安全帽，卻遭後方23歲王男酒駕撞飛，李男傷重送醫不治，王男被依過失致死罪移送法辦。
據了解，李姓男子昨天凌晨騎車在雲林路三段直行往斗南方向，自撞分隔島在內側車道摔車，東西四散一地，李男在內側車道撿拾掉落物約2分鐘，之後徑直走向外側車道撿安全帽，卻遭後方轎車撞飛，經救護車送往台大醫院急救後宣告不治。
警方對轎車駕駛酒測，發現駕駛轎車的王姓男子有酒精反應，且右前擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，右邊車頭也撞凹，可見當時衝擊力道猛烈，全案依過失致死罪移送雲林地方檢察署偵辦；另，李男酒測值仍待檢察官相驗釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言