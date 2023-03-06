畫面曝光！騎車自撞爬起撿安全帽 男遭後車酒駕撞斃

雲林63歲李姓男子昨天凌晨騎車自撞分隔島，摔車在內側車道，車上物品掉滿地，安全帽噴飛外側車道，李男走到外側車道撿安全帽，卻遭後方23歲王男酒駕撞飛，李男傷重送醫不治，王男被依過失致死罪移送法辦。

據了解，李姓男子昨天凌晨騎車在雲林路三段直行往斗南方向，自撞分隔島在內側車道摔車，東西四散一地，李男在內側車道撿拾掉落物約2分鐘，之後徑直走向外側車道撿安全帽，卻遭後方轎車撞飛，經救護車送往台大醫院急救後宣告不治。

警方對轎車駕駛酒測，發現駕駛轎車的王姓男子有酒精反應，且右前擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，右邊車頭也撞凹，可見當時衝擊力道猛烈，全案依過失致死罪移送雲林地方檢察署偵辦；另，李男酒測值仍待檢察官相驗釐清。