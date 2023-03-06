搭高鐵北上當車手領10萬被逮 17歲少年裁定收容
17歲許姓少年受詐騙集團指示充當車手，日前從台中搭高鐵北上領錢，選定新北市板橋區、新莊區等地超商ATM「不斷提領」，刷了近50筆共領了10萬元，最後在板橋區吳鳳路上某間超商欲繼續提領時，遭巡邏員警戳破車手身分，當場查獲3張提款卡移送法辦，新北地院裁定收容。
海山分局江翠派出所警員陳俊宏，上月26日晚上6點50分，在板橋區吳鳳路某間超商發現許姓少年神色慌張，不斷在提款機前操作卡片、查詢餘額，認定有異上前盤查，一問之下，許姓少年事跡敗露，坦承自己受詐騙集團吸收，當車手賺錢。
警方在許姓少年身上查扣3張提款卡，釐清確認他事前已提領近50筆、共10萬元贓款，且現金已先交給「詐團聯絡人」，警問「提款卡怎麼來的」，許姓少年僅回答「是台中朋友提供，被要求到新北市提領」，警詢後依違反少事法、洗錢防制法及詐欺罪嫌移送法辦。新北地院少年法庭審理後，裁定收容。
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