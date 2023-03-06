搭高鐵北上當車手領10萬被逮 17歲少年裁定收容

17歲許姓少年受詐騙集團指示充當車手，日前從台中搭高鐵北上領錢，選定新北市板橋區、新莊區等地超商ATM「不斷提領」，刷了近50筆共領了10萬元，最後在板橋區吳鳳路上某間超商欲繼續提領時，遭巡邏員警戳破車手身分，當場查獲3張提款卡移送法辦，新北地院裁定收容。

海山分局江翠派出所警員陳俊宏，上月26日晚上6點50分，在板橋區吳鳳路某間超商發現許姓少年神色慌張，不斷在提款機前操作卡片、查詢餘額，認定有異上前盤查，一問之下，許姓少年事跡敗露，坦承自己受詐騙集團吸收，當車手賺錢。