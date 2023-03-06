屏東老農分水灌溉疑遭路燈漏電電死 家屬不排除聲請國賠

屏東縣高樹鄉67歲劉姓老農4日清晨引水灌溉，疑遭路旁電線桿漏電電死，屏東地檢署日前完成相驗，為釐清死因與相關責任歸屬，檢方將擇日安排解剖。家屬今也到事發現場表示，不排除聲請國賠。

67歲劉姓老農種植香蕉，4日清晨4點半到沿山公路三地門鄉青葉部落路口處水溝下方，要分水灌溉，未料4點38分水溝內出現頭燈光源後，老翁就沒有再出現，直到清晨6點40分，路過民眾發現不對勁，路旁的機車還在發動，機車上還有外套，仔細一看才發現老翁在水溝趕緊報警。

現場發現時，老翁仰躺在水溝，四肢捲曲。家屬說，父親有先去高麗菜園放水，再過來這裡引水，父親的身體已經全濕，疑似又碰到路燈漏電，他們昨晚也有請台電來測，路燈開啟時，溝壁、青葉部落入口意象的鋼條都有電，很怕又有下一個受害者。

縣議員王景山、蔣月惠也都接獲家屬反映，今也都到場了解，王景山說，現場水溝的水不多也不深，疑因路燈漏電，希望相關單位查清楚，給家屬交代。