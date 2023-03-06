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美籍漁船公海遇險 台籍盈榮638號救起全船6人

中央社／ 台北6日電

漁業署今天表示，台籍漁船「盈榮638號」在夏威夷附近公海作業時，接獲救援請求，立即切斷漁具赴15浬外馳援遇險美籍漁船SEA SMILE，救起全體6名船員，無私行為實為表率。

行政院農業委員會漁業署透過新聞稿表示，盈榮638號（CT7-0578）是船長約56公尺、562噸的台灣籍鮪延繩釣漁船，3日在美國夏威夷公海海域作業期間，接獲通報請求支援遇險的美籍漁船SEA SMILE。

盈榮638號在通報漁業署漁業監控中心後，立即切斷原本作業中的漁具，趕往原作業地點東北方、距離約15浬的事故海域，成功救起SEA SMILE船上全體6名美籍船員。

漁業署說明，SEA SMILE船隻在事故後不幸沉沒，6名船員獲救後轉由美籍漁船CAPTAIN MINH送返美國，盈榮638號則返回漁區繼續作業。

漁業署表示，這次盈榮638號不計作業損失，迅速馳援他國遇難漁船的無私行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神，實為表率；一如其他台籍漁船遇險，美國等各國搜救單位及民間船隻，也都積極提供搜救協助。

漁業署指出，漁船海上作業具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，台灣長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。

漁業署 美國

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