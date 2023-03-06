遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 延燒24小時仍未滅

苗栗縣後龍鎮東西向快速道路旁的遠雄健康生活園區預定地，面積約20.6公頃，雜草叢生，昨傍晚5點多發生火警，因區內並無人煙及建築物，且通道圍籬大門上鎖，消防人車難以進入，只能在周邊警戒，未料火勢延燒一整天，至目前仍未撲滅，引發熱議。

消防局表示，昨周日一整天都有公墓、雜草火警傳出，警消同仁疲於奔命四處滅火。遠雄健康生活園區預定地的雜草火警，野火延燒整夜未停，直到今天上午8點多，工地負責人員開門鎖，消防人車才能進入，靠近火場滅火，並配合怪手開挖餘燼，持續滅火，但因幅員廣闊，大部分無道路可通行，火勢仍不斷延燒中，只能望火興嘆，以警戒為主。

據了解，遠雄集團2011年與苗栗縣府簽約，原定在該預定地打建醫療園區，但後來因台北市大巨蛋工程官司，規畫後龍醫療園區破局，之後土地地目轉為農牧用地，縣府搭建圍籬封閉，目前等待活化利用中。

昨傍晚園區內雜草不明原因起火燃燒，濃煙密布，不時有強風助長火勢，民眾開車行經台72快速道路、國道3號，方圓4公里內都能看見火舌，甚至燃燒臭味，苗栗市、頭屋鄉民眾都能聞到。