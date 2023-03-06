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當街上演「球棒隊」 賓士車3名男子落網慘了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，黑色賓士車的3名男子涉持球棒，與同樣持球棒的白色轎車黃姓男子，叫囂、互打，警方循線逮賓士車上22歲李姓男子、19歲吳姓男子、17歲陳姓少年，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，不過3人也告黃傷害，警方將同案併送檢方偵辦。

據了解，黃姓男子和李姓男子原本相識，只為了1張違規紅單繳納的事，相約到現場討論，卻演變成口角衝突。

根據路人拍下的畫面，李姓男子、吳姓男子、陳姓少年當時都手持球棒，黃姓男子也持球棒，當街揮打，黃最後指著對方說「不要再動手喔」，隨即回車上，李的一方走回賓士車內時，還丟球棒砸向白色轎車。

黃姓男子昨天先到案，表明要告傷害罪；嘉市第一警分局再循線追緝黑色賓士車，發現用的是失竊車牌，循線於嘉市下埤路吳姓男子的住處附近查獲賓士車，在車上發現球棒1支、失竊車牌2面，更在吳的身上發現K菸；另也於嘉市尋獲李姓男子、嘉縣中埔鄉找到陳姓少年。

警方查出，賓士車為吳姓男子前女友的，但疑逾期檢驗被註銷車牌，便去偷竊車牌來用。

李姓男子等3人到案後，相當後悔，警方詢問後，依聚眾鬥毆、傷害、竊盜、毒品罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，黑色賓士車3名男子，與白色轎車的男子，持球棒互相叫囂攻擊。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，黑色賓士車3名男子，與白色轎車的男子，持球棒互相叫囂攻擊。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝
嘉義市博愛路二段與五顯街口昨天中午發生街頭鬥毆，警方循線逮黑色賓士車的李姓男子、吳姓男子、陳姓少年。記者林伯驊／翻攝

鬥毆 嘉義 毒品

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