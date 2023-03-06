嘉縣接連火警…新港民宅燒至路邊車 民雄套房男房客送醫
嘉義縣民雄鄉建國路、台一線省道旁1間出租套房，清晨6點多火警，消防人員上午7點撲滅，套房有名男住戶及時逃出，呼吸會喘，消防救護人員送醫治療；下午1點多，新港鄉又有民宅火警，幸無人住居，消防人員撲滅火勢，2起火警原因由消防局鑑識調查。
消防局調查，清晨6點35分獲報，民雄鄉靠近台1線省道出租套房發生住宅火警，套房附近連棟建築，對面加油站，派遣民雄、雙福、溪口、大林等消防分隊救援，熱心住戶也協助救火，上午6點50分火勢控制、7點火勢撲滅，套房有名男住戶及時逃出，呼吸會喘送醫
新港鄉溪北村下午1點多又發生住宅火警，火舌濃煙竄天際，停放路旁有輛貨車遭波及，消防局派遣六腳、嘉太、太保、新港、民雄、祥和、雙福分隊人車趕往搶救。
多名義消打火兄弟趕赴現場拉水線，火勢迅速得到控制，下午3點撲滅火勢，所幸屋主未住居在此，無人傷亡或受困，詳細起火原因待消防局待調查釐清，議員黃啟豪、鄉長葉孟龍到場關心，慰勞消防人員。
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