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基隆男子磯釣一夜未歸 頭部卡岩縫喪命

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，昨晚遲未返家。家人今天凌晨報案協尋，警、消先在海邊找到楊的機車，接著在礁岩區尋獲楊男倒地，頭部卡在礁岩間明顯身亡。警方封鎖現場調查，報請檢察官相驗死因。

50多歲楊男的家人今天凌晨0時28分到基隆警四分局大武崙派出所報案，擔楊男經常前往大武崙沙灘附近海岸磯釣，昨晚未返家，擔心他發生意外。

警方派員前往現場查看，並通報消防局協助搜救，在北部濱海公路指標52公里附近發現楊男的機車。警方再查詢手機定位系統，確認楊男最後使用的基地台位置，也在機車停放地點附近，馬上展開搜救作業。

今天凌晨2點24分，搜救人員在海岸礁岩區發現楊男，頭部卡在礁岩縫間內楊男，已無生命跡象，交由警方偵辦。

警方初步調查，楊男可能是在礁岩區活動時不慎滑倒，頭部重擊礁岩喪命，死因待檢察官偕法醫相驗確認。

基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市楊姓男子到大武崙海岸釣魚，疑在礁岩區滑倒，頭部受重創並卡在礁岩間死亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 檢察官

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