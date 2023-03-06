防詐騙與神同行 南警宣導團宮廟開講
詐騙手法推陳出新，詐騙集團鎖定社區年長者下手，利用貪念或是恐懼等心理弱點下手，騙取老人家辛苦一生的退休金，台南市警五分局、北華里守望相助隊，組成反詐騙宣導團，今天在北區祀典興濟宮前廣場播放宣導影片，以免長者上當受騙。
市警五分局分析轄內高發詐欺案件，針對高風險被害族群，今天中午11點多由分局長陳宇桓帶領宣導團成員及北華里守望相助隊，深入社區傳遞防詐信息，並於興濟宮廟宇廣場播放「警政署阿昭署長來了」反詐騙宣導影片，由員警手持看板及宣傳單向民眾執行反毒反詐、婦幼、交通宣導。
興濟宮副董吳瑩彬表示，感謝署長錄製防詐系列影片，讓民眾可以培養防詐的觀念以保障自身財產安全，署長防詐列出前五名詐騙手法，分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，讓長者了解標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」等都是詐騙話術外，並牢記「一聽二掛三查證」、「165反詐騙專線」，提升對詐騙話術手法的警覺性。
陳宇桓表示，廟宇是社區高齡民眾聚集場所，透過廟宇播放署長錄製防詐宣導影片，能夠增加民眾對於警方的信任感，打造在地防詐生活環境。
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