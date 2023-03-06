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影／婦女節將到 清水警分局長當一日咖啡店長慰勞女警
3月8日婦女節將到，台中市清水警分局今天在清水區禾果咖啡店舉辦慶祝活動，清水警友辦事處主任鄭開文與分局長周俊銘一起送玫瑰花束和面膜禮盒、護膚體驗劵，慰勉平時工作繁忙、日夜顛倒的女警們。
「歡迎光臨」，清水警分局長周俊銘今天扮演一日咖啡店長，在咖啡店門口迎接女性同仁入場，他也在現場表演沖煮咖啡，讓每位女性同仁品嘗，許多女警一下子還不能適應，當分局長準備為她們倒咖啡時，女警不好意思說：「分局長我自己倒就好」，她們品嘗咖啡後都說：「哇，咖啡好好喝」，也馬上拿起手機拍下這難得的畫面。
分局長周俊銘與女警們一起喝咖啡，他鼓勵大家要突破性別框架，勇於展現自我，他表示自己會成為同仁的後盾，與大家一起面對挑戰，讓現場女警們直呼「太暖心」；一位女警說，能喝到分局長煮的咖啡真是難得經驗。
分局長周俊銘表示，婦女節將到，藉此次活動，為女性同仁沖煮咖啡，慰勞平時在職場上兼顧家庭的女性同仁，能身心靈適度放鬆，並拉近同事間距離增加機關向心力，他也感謝清水警友辦事處主任鄭開文與夫人共襄盛舉，全程參與活動。
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